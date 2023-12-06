Soğuk kış günlerinin özel lezzeti elmalı kereviz çorbası tarifi...
Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, ağızlarda bıraktığı tat ile damaklara şölen yaşatan bir çorba hayal edin. İşte tam da bu noktada, elmanın tatlılığı ile kerevizin hafif acılığının buluştuğu bir lezzet mucizesi olarak karşımıza çıkıyor.
Elmalı Kereviz Çorbası. Sıcacık bir kâse çorbada, elma ve kerevizin muhteşem uyumu, hem ruhumuzu hem de bedenimizi ısıtıyor. Bu tarif, geleneksel çorba lezzetinden sıyrılarak sofralarınıza yepyeni bir lezzet deneyimi sunuyor. Şef Servet Sağ'ın özel tarifiyle bu lezzet yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız?
ELMALI KEREVİZ ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 400 gr Kereviz (ortalama 2 orta boy kereviz)
- 200 gr Kırmızı Elma (2 adet elma)
- 1 adet Soğan
- 1 adet Patates
- 1 adet Limon Suyu
- 2 diş Sarımsak
- 2 Yemek kaşığı Zeytinyağı
- 4 su bardağı Sıcak Su
- 1 çay kaşığı kadar Tuz
- 1/2 çay kaşığı Karabiber
Doğrama biçimleri:
Kereviz:
Kerevizi kabuklarını soyuyoruz ve küp küp doğrayalım (isterseniz ayrıyeten içine kereviz saplarını da güzelce yıkadıktan sonra küp küp doğrayıp kullanabilirsiniz)
Doğradığınız malzemeyi kararmamasını istiyorsanız limon suyunda bekletebilirsiniz.
Kırmızı Elma ve Patates:
Kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Elmanın içini almayı unutmayalım.
Soğan ve Sarımsak:
Soğanı piyazlık sarımsağı da küçük parçalara doğrayalım.
Yapılışı:
Tenceremize zeytinyağını koyuyoruz. Sarımsağı içine atıp kavuruyoruz. Hafif sarımsak kokusunu aldıktan sonra piyazlık doğradığımız soğanı içine ilave ediyoruz. Soğanı soteledikten sonra Kereviz,Elma ve patatesi de içine atıyoruz. Bütün sebzeler 3-4 dakika orta ateşte soteleyelim. Sotelenen sebzelere sıcak suyu boşaltalım ve 20 dakika kısık ateşte pişirelim.
El blenderiyle parça kalmayacak şekilde çekelim. Kıvamı size koyu geldiyse kendi damak zevkinize göre su ekleyebilirsiniz. Kıvam kontrolü de yaptıktan sonra limon suyu tuz karabiber ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika daha kaynatın. Çorbanız hazır afiyet olsun.
Not: Çorbanızın üzerine sunum yapmak isterseniz bir avuç kadar elma ve kerevizi tavla zarı boyutunda küp küp doğrayıp tavada zeytinyağı ile soteleyin ve servis sırasında kaselere koyduğunuz çorbanın üzerine koyabilirsiniz.
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