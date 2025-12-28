Yılbaşı sofrasının pratik tatlısı: Çikolatalı kurabiye tarifi

Yılbaşı yaklaşırken mutfaklarda da tatlı bir telaş başlıyor. Kış baharatlarının kokusu ve fırından çıkan kurabiyelerin sıcaklığı, yeni yıl sofralarının vazgeçilmez atmosferini oluşturuyor. Çikolatalı yılbaşı kurabiyesi ise hem yapımı kolay hem de şekillendirilmeye uygun yapısıyla, evde yılbaşı ruhunu yakalamak isteyenler için ideal bir tarif sunuyor. Ağaç, yıldız ya da kar tanesi formlarında hazırlanabilen bu kurabiye, yeni yıl ikramlarının klasiklerinden biri olarak öne çıkıyor.
ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı kakao
- 80 g bitter çikolata (küçük parçalar halinde)
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin
- 2 su bardağı un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Bir tutam tuz
- Yapılışı
- Tereyağı ve toz şekeri bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.
- Yumurtayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
- Kakao, tarçın ve vanilyayı ilave edin.
- Un, kabartma tozu ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin.
- Son olarak çikolata parçalarını hamura yedirin.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın veya yılbaşı temalı kalıplarla şekillendirin.
- Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10–12 dakika pişirin.
- Kurabiyeleri fırından çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin.