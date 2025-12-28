Yılbaşı sofrasının pratik tatlısı: Çikolatalı kurabiye tarifi

Yılbaşı yaklaşırken mutfaklarda da tatlı bir telaş başlıyor. Kış baharatlarının kokusu ve fırından çıkan kurabiyelerin sıcaklığı, yeni yıl sofralarının vazgeçilmez atmosferini oluşturuyor. Çikolatalı yılbaşı kurabiyesi ise hem yapımı kolay hem de şekillendirilmeye uygun yapısıyla, evde yılbaşı ruhunu yakalamak isteyenler için ideal bir tarif sunuyor. Ağaç, yıldız ya da kar tanesi formlarında hazırlanabilen bu kurabiye, yeni yıl ikramlarının klasiklerinden biri olarak öne çıkıyor.

ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

g tereyağı (oda sıcaklığında) 1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı kakao

80 g bitter çikolata (küçük parçalar halinde)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

Yapılışı