Anadolu mutfağının tarihi lezzeti: Sırık kebabı tarifi

Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:50

Güncelleme: 20.12.2024 - 12:50

Anadolu’nun zengin mutfak mirası arasında yer alan Sırık Kebabı, yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle yapılan bir lezzet harikası. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla pişirilen bu yemek, kuzu veya oğlak etinin odun ateşinde ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanıyor.

SIRIK KEBABI TARİFİ

Malzemeler

1 adet kuzu veya oğlak (tercihen 7-8 kg)

Tuz

Baharat karışımı (isteğe bağlı kekik, karabiber)

Odun ateşi için yeterli miktarda odun ve kömür

Sırık ve pişirme düzeni için çevirme aparatı

Yapılış