Anadolu mutfağının tarihi lezzeti: Sırık kebabı tarifi

Tarihin derinliklerinden gelen Sırık Kebabı, Anadolu’nun eşsiz mutfak kültürünün bir parçası olarak sofralara unutulmaz bir tat sunuyor. Özellikle bayramlarda ve özel günlerde yapılan bu yemek, lezzetiyle dillere destan.

Anadolu mutfağının tarihi lezzeti: Sırık kebabı tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:50

Anadolu’nun zengin mutfak mirası arasında yer alan Sırık Kebabı, yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle yapılan bir lezzet harikası. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla pişirilen bu yemek, kuzu veya oğlak etinin odun ateşinde ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanıyor. 

SIRIK KEBABI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet kuzu veya oğlak (tercihen 7-8 kg)
  • Tuz
  • Baharat karışımı (isteğe bağlı kekik, karabiber)
  • Odun ateşi için yeterli miktarda odun ve kömür
  • Sırık ve pişirme düzeni için çevirme aparatı

Yapılış

  1. Kuzu veya oğlak eti iyice temizlenir ve baharatlarla ovularak bir süre dinlendirilir.
  2. Et, sırık adı verilen uzun çubuğa dikkatlice geçirilir. Çubuğun sağlam olması, eti dengeli şekilde tutması için önemlidir.
  3. Odun ateşi yakılır ve sırık, ateşin yaklaşık 50-60 cm üzerinde sabitlenir. Et, her 15-20 dakikada bir çevrilerek tüm yüzeylerinin eşit şekilde pişmesi sağlanır. Ortalama pişirme süresi 4-5 saattir.
  4. Pişen et, sırık üzerinden dikkatlice alınır ve parçalar halinde kesilir. Sıcak servis edilir.

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