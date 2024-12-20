Orta Asya'nın geleneksel sofra yemeği: Beşparmak tarifi
Orta Asya’nın kalbinden gelen Beşparmak, Kırgız mutfağının en özel yemeklerinden biri. Etin, hamurun ve baharatların ahenkle buluştuğu bu lezzet, Kırgız sofralarının vazgeçilmezi.
Kırgızistan mutfağının köklü ve simgesel yemeklerinden biri olan Beşparmak, yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürün mirası. İsmini, elde yenmesinden alan bu geleneksel yemek, kuzu ya da at eti, geniş şeritler halinde açılmış hamur ve baharatlarla hazırlanır. Özel günlerin, bayramların ve kutlamaların gözdesi olan Beşparmak, Kırgız halkının misafirperverliğini ve mutfak zenginliğini yansıtır.
BEŞPARMAK TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg kuzu ya da at eti (isteğe bağlı sığır eti)
- 500 gr un
- 2 yumurta
- 1 çay bardağı su
- 2 soğan
- Tuz, karabiber
- Et suyu için 3-4 defne yaprağı ve tane karabiber
Yapılış
- Eti geniş bir tencereye koyup üzerine su ekleyin. Defne yaprağı, tane karabiber ve biraz tuz ilave edin. Et yumuşayana kadar haşlayın ve ardından suyunu süzerek bir kenarda bekletin.
- Un, yumurta, su ve tuzu karıştırarak sert bir hamur yoğurun. Hamuru dinlendirdikten sonra ince bir şekilde açın ve uzun, geniş şeritler halinde kesin.
- Haşlanan etin suyunda, hazırladığınız hamur şeritlerini birkaç dakika pişirin. Hamur, etin aromasıyla lezzetlenecek.
- Servis tabağına önce pişen hamurları yerleştirin. Üzerine didiklenmiş ya da dilimlenmiş etleri ekleyin. İnce dilimlenmiş soğanlarla süsleyip sıcak servis edin.
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