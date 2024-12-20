Orta Asya'nın geleneksel sofra yemeği: Beşparmak tarifi

Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:15

Güncelleme: 20.12.2024 - 12:15

Kırgızistan mutfağının köklü ve simgesel yemeklerinden biri olan Beşparmak, yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürün mirası. İsmini, elde yenmesinden alan bu geleneksel yemek, kuzu ya da at eti, geniş şeritler halinde açılmış hamur ve baharatlarla hazırlanır. Özel günlerin, bayramların ve kutlamaların gözdesi olan Beşparmak, Kırgız halkının misafirperverliğini ve mutfak zenginliğini yansıtır.

BEŞPARMAK TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuzu ya da at eti (isteğe bağlı sığır eti)

500 gr un

2 yumurta

1 çay bardağı su

2 soğan

Tuz, karabiber

Et suyu için 3-4 defne yaprağı ve tane karabiber

Yapılış