Yufka yok, fırın çalıştırmak yok: Tavada şipşak lavaş böreği tarifi

Evdeki lavaşları kullanarak tavada sadece 10 dakikada hazırlayacağınız bu yalancı börek, dışı çıtır çıtır içi ise peynir dolgulu yumuşacık dokusuyla favoriniz olacak. İşte enfes şipşak lavaş böreği tarifi...

MALZEMELER

3 adet hazır lavaş

Sosu İçin:

1 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç Harcı İçin:

1 büyük kase beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı, çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

Pişirmek İçin:

1 tatlı kaşığı tereyağı (Tavayı yağlamak için)

TARİF

Yumurta, süt ve sıvı yağı derin bir kasede çatal yardımıyla iyice çırpın.

Geniş bir yanmaz yapışmaz tavayı tereyağı ile hafifçe yağlayın. İlk lavaşı tavanın tabanına serin ve üzerine hazırladığınız sıvı sostan 2-3 kaşık gezdirin.

İkinci lavaşı elinizle birkaç iri parçaya bölüp tavadaki bütün lavaşın üzerine gelişigüzel yerleştirin. Üzerine tekrar sos gezdirin ve peynirli maydanozlu harcın tamamını bolca yayın.

Üçüncü (son) lavaşı da peynirlerin üzerine bütün olarak kapatın. Kalan sosun tamamını en üstteki lavaşın üzerine sürüp tavanın kapağını kapatın.

Ocağın altını orta ateşte açın. Alt kısmı kızarana kadar (yaklaşık 4-5 dakika) pişirin. Geniş bir tabak veya tencere kapağı yardımıyla böreği ters çevirin, diğer yüzünü de çıtır çıtır olana kadar pişirip ocaktan alın. Dilimleyerek sıcak sıcak servis yapın.