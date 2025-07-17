Yufkasız tava böreği tarifi... Çay demlenene kadar kahvaltı sofrasında hazır!

İçinde bol yeşillik ve kaşar peyniriyle lezzetine lezzet katan bu pratik tava böreği tarifi, gözleme tadı arayanlara zahmetsiz bir alternatif sunuyor. Fırınsız, yoğrulmadan, sadece birkaç malzeme ile sofraya çıkan bu börek, kahvaltıların ve çay saatlerinin yeni yıldızı olmaya aday...

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Yarım demet taze soğan (ince doğranmış)

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı sıvı yağ (tavayı yağlamak için)

TARİF

Derin bir kapta yumurtaları çırpın. Üzerine sütü, unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyip pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın.

İnce doğradığınız taze soğan ve maydanozu harca ekleyin. Rendelenmiş kaşarı da karışıma ilave edip güzelce karıştırın.

Orta boy yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın. Hazırladığınız karışımı tavaya dökün, spatula yardımıyla yayarak düzleştirin. Kapağını kapatarak kısık ateşte yaklaşık 6–7 dakika pişirin.

Altı kızardıysa, düz bir tabak yardımıyla böreği ters çevirin ve diğer tarafını da 5–6 dakika kadar pişirin. Her iki yüzü de altın sarısı olmalı.

PÜF NOKTALARI

Tavanız mutlaka yapışmaz olmalı. Gerekirse pişirme sırasında birkaç damla daha yağ ekleyebilirsiniz.

İç harcı dilediğiniz gibi zenginleştirebilirsiniz: beyaz peynir, lor, dereotu, hatta küçük doğranmış zeytin bile eklenebilir.

Dilerseniz harcı minik tavada bölerek krep gibi tek kişilik porsiyonlarda da yapabilirsiniz.