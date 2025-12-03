Yumurtanın alternatif lezzeti: Patatesli yumurta

Patates ve yumurta, Türk mutfağında sıkça bir araya getirilen iki temel malzeme. Ancak doğru teknikle hazırlandığında bu basit ikili, sofrada çok daha değerli bir lezzete dönüşüyor. Patatesli yumurta, Anadolu’nun farklı bölgelerinde farklı pişirme yöntemleriyle yer bulmuş, kimi evlerde kahvaltının değişmez parçası haline gelmiş bir tarif. Hem besleyici hem de kolay ulaşılabilir malzemelerden oluşması, onu nesiller boyu varlığını sürdüren bir klasik haline getiriyor.
PATATESLİ YUMURTA TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet büyük patates
- 3 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- İsteğe bağlı: pul biber, kekik, maydanoz
Yapılışı
- Patatesler soyulur, ince dilimler şeklinde kesilir; fazla nişastasını atmak için kısa bir süre soğuk suda bekletilir.
- Tavaya sıvı yağ alınır; patatesler eklenip kısık–orta ateşte yumuşayıncaya kadar çevrilir.
- Patatesler renk almaya başladığında tereyağı eklenir; tuz ve karabiberle tatlandırılır.
- Yumurtalar patateslerin üzerine kırılır; sarıları isteğe göre dağıtılır veya bütün bırakılır.
- Tavanın kapağı kapatılır ve yumurtaların istenen kıvama gelmesi beklenir.
- Ocaktan alınan tarif isteğe göre pul biber, kekik veya maydanozla zenginleştirilir.
- Sıcak servis edilir; en çok taze ekmekle güçlü bir uyum sağlar.