Yumurtanın alternatif lezzeti: Patatesli yumurta

Patates ve yumurta, Türk mutfağında sıkça bir araya getirilen iki temel malzeme. Ancak doğru teknikle hazırlandığında bu basit ikili, sofrada çok daha değerli bir lezzete dönüşüyor. Patatesli yumurta, Anadolu’nun farklı bölgelerinde farklı pişirme yöntemleriyle yer bulmuş, kimi evlerde kahvaltının değişmez parçası haline gelmiş bir tarif. Hem besleyici hem de kolay ulaşılabilir malzemelerden oluşması, onu nesiller boyu varlığını sürdüren bir klasik haline getiriyor.

PATATESLİ YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük patates

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı: pul biber, kekik, maydanoz

Yapılışı