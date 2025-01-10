Yumuşacık dokusu ve pratikliğiyle favoriniz olmaya aday lezzet: Vatruşka tarifi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:46

Güncelleme: 10.01.2025 - 09:46

Vatruşka, Rus mutfağına ait, içi genellikle peynir dolgulu olan, yumuşacık ve lezzetli bir çörek türüdür. Tatlı ve tuzlu olarak hazırlanabilen bu hamur işi, kahvaltılarda veya çay saatlerinde farklı bir tat arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Peki, yumuşacık dokusu ve pratikliğiyle favoriniz olmaya aday bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis vatruşka tarifi...

VATRUŞKA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

500 g un

1 paket kuru maya (10 g)

200 ml süt (ılık)

100 g tereyağı (eritilmiş)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

Dolgusu için:

300 g tuzsuz lor peyniri veya tatlı peynir

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı toz şeker (tatlı versiyonu için)

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Bir tutam susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

VATRUŞKA YAPILIŞI

Ilık sütü, kuru mayayı ve toz şekeri bir karıştırma kabına alın.

Maya aktifleşene kadar yaklaşık 10 dakika bekleyin.

Ayrı bir kapta unu ve tuzu karıştırın.

Ortasını havuz şeklinde açarak yumurtayı, eritilmiş tereyağını ve maya karışımını ekleyin.

Tüm malzemeleri karıştırarak yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp 1 saat boyunca sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın.

Lor peynirini, yoğurdu, şekeri ve yumurtayı bir kapta pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Mayalanan hamuru unlanmış bir tezgaha alın ve eşit büyüklükte bezelere ayırın.

Her bir bezeyi yuvarlayın ve orta kısmını çukurlaştırarak kenarlarını yükseltin.

Çukur kısımlarına peynirli dolgu karışımını doldurun.

Hamurların kenarlarına yumurta sarısı sürün.

İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpiştirin.

Hazırladığınız Vatruşkaları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.

Vatruşka çöreklerinizi sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!