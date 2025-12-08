Yumuşacık dokusu ve taze aromasıyla: Portakallı kek tarifi

Portakallı kek, özellikle kış mevsiminde taze portakal aromasıyla hem ferahlatan hem de iç ısıtan klasik bir çay saati lezzeti. Yumuşacık dokusu, yoğun aroması ve piştiğinde evi saran kokusuyla herkesin favorisi olmayı başarıyor. İşte adım adım portakallı kek tarifi ve püf noktaları…

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 portakal kabuğu rendesi

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

PORTAKALLI KEK NASIL YAPILIR?

Yumurtaları ve şekeri çırpın: Karışım açık sarı bir kıvama gelene kadar 3–4 dakika çırpın. Bu adım kekin kabarmasını sağlar.

Sıvıları ekleyin: Sıvı yağı, portakal suyunu ve portakal kabuğu rendesini ekleyerek çırpmaya devam edin.

Kuru malzemeleri ekleyin: Unu eleyerek karışıma ilave edin. Üzerine kabartma tozu ve vanilini ekleyip spatulayla karıştırın.

Kalıba dökün: Yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin. Kürdan temiz çıkıyorsa kek hazırdır.

Dinlendirin: Kek tamamen soğuduğunda kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis edin.

PÜF NOKTALARI

Portakal kabuğu rendelerken beyaz kısmı almamaya özen gösterin; acılık verebilir.