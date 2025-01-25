Osmanlı mutfağının gizli lezzeti: Piruhi tarifi

Yayınlanma: 25.01.2025 - 20:25

Güncelleme: 25.01.2025 - 20:25

Osmanlı mutfağı, zarif sunumları ve özgün tatlarıyla Türk mutfağının en özel köşelerinden biridir. Piruhi, Osmanlı saraylarında özel günlerde hazırlanan ve ince işçilik gerektiren bir hamur işi olarak dikkat çeker. Mantıya benzeyen yapısıyla, hem doyurucu hem de zarif bir yemek olan Piruhi, özellikle kaymaklı ve cevizli sunumuyla fark yaratır. Günümüzde geleneksel tariflere sadık kalarak yapılan bu lezzet, geçmişin izlerini sofralarınıza taşır.

PİRUHİ TARİFİ

Hamur Malzemeleri

3 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İç Harcı Malzemeleri

1 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

Sos Malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı yoğurt (isteğe bağlı)

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı