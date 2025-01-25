Osmanlı mutfağının gizli lezzeti: Piruhi tarifi
Osmanlı saray mutfağının unutulmaz tatlarından biri olan Piruhi, incecik hamurunun iç harcıyla buluştuğu bir lezzet şölenidir. Mantıya benzeyen bu özel yemek, saray sofralarından günümüze kadar taşınmış bir mirastır.
Osmanlı mutfağı, zarif sunumları ve özgün tatlarıyla Türk mutfağının en özel köşelerinden biridir. Piruhi, Osmanlı saraylarında özel günlerde hazırlanan ve ince işçilik gerektiren bir hamur işi olarak dikkat çeker. Mantıya benzeyen yapısıyla, hem doyurucu hem de zarif bir yemek olan Piruhi, özellikle kaymaklı ve cevizli sunumuyla fark yaratır. Günümüzde geleneksel tariflere sadık kalarak yapılan bu lezzet, geçmişin izlerini sofralarınıza taşır.
PİRUHİ TARİFİ
Hamur Malzemeleri
- 3 su bardağı un
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
İç Harcı Malzemeleri
- 1 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
Sos Malzemeleri
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı yoğurt (isteğe bağlı)
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
Yapılışı
- Unu geniş bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, su ve tuzu ekleyerek sert bir hamur yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 20 dakika dinlenmeye bırakın.
- Lor veya beyaz peyniri bir kaba alın, üzerine dövülmüş cevizi ekleyip karıştırın. Harcı, kolay doldurulacak bir kıvamda hazırlayın.
- Dinlenen hamuru unlanmış bir zeminde incecik açın ve kare şeklinde küçük parçalara kesin.
- Hamurun ortasına hazırladığınız iç harçtan küçük bir parça koyun. Hamurun kenarlarını üçgen şekilde kapatıp uçlarını iyice yapıştırın.
- Büyük bir tencerede su kaynatın, biraz tuz ekleyin ve hazırladığınız piruhileri kaynar suya atın. Hamurlar yumuşayana kadar, yaklaşık 8-10 dakika haşlayın.
- Tereyağını bir tavada eritin, üzerine dövülmüş ceviz içi ve kuru naneyi ekleyerek hafifçe kavurun.
- Haşlanan piruhileri servis tabağına alın, üzerlerine hazırladığınız tereyağlı-cevizli sosu dökün. İsteğe bağlı olarak yoğurtla servis edebilirsiniz.
Etiketler: #tarif #Osmanlı mutfağı #Piruhi
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