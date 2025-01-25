Lezzet ve şıklığın tabakta buluşması: Rokoko tarifi

Fransız mutfağının zarif tatlarından biri olan Rokoko, adını taşıdığı dönemin estetik anlayışını yansıtan hem şık hem de lezzetli bir tatlıdır. Krema, çikolata ve bademle hazırlanan bu eşsiz tarif, tatlı severler için bir şölen sunuyor.

Lezzet ve şıklığın tabakta buluşması: Rokoko tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 22:29

Fransız mutfağı, dünyaya kazandırdığı zarif ve özgün lezzetlerle tanınır. Rokoko ise bu mutfağın tatlılar arasında parlayan yıldızlarından biridir. Görüntüsüyle göz dolduran, tadıyla ise damakları şenlendiren bu tatlı, adını 18. yüzyıl Rokoko sanat akımından alır. Çikolata ve bademin mükemmel uyumuyla hazırlanan Rokoko, özel günlerin ve misafir sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday.

ROKOKO TARİFİ

Malzemeler

  • 200 gram bitter çikolata
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 adet yumurta (sarıları ve beyazları ayrılmış)
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı çırpılmış krema
  • 1 çay bardağı file badem (kavrulmuş)
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 1 tutam tuz
  • Süsleme Malzemeleri
  • Pudra şekeri
  • Rendelenmiş çikolata
  • Taze meyveler (çilek, ahududu veya frenk üzümü)

Yapılışı

  1. Bitter çikolatayı ve tereyağını bir cam kaseye alın. Kaynayan su dolu bir tencerenin üzerine koyarak benmari usulü eritin. Eriyen çikolatayı ılıması için kenara alın.
  2. Yumurtaların beyazlarını bir tutam tuz ile mikser yardımıyla köpük kıvamına gelene kadar çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.
  3. Ilınan çikolatayı yumurta sarısı karışımına ekleyip yavaşça karıştırın. Ardından çırpılmış kremayı ve köpük kıvamına getirdiğiniz yumurta beyazlarını ekleyerek spatula yardımıyla nazikçe karıştırın. Karışımın homojen bir kıvam almasına özen gösterin.
  4. Kavrulmuş file bademleri karışıma ekleyin ve hafifçe karıştırın.
  5. Karışımı tek kişilik porsiyonluk kaplara veya bir büyük kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  6. Fırından çıkan tatlıları oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Üzerine pudra şekeri serpin, rendelenmiş çikolata ve taze meyvelerle süsleyerek servis edin.

Etiketler: #tarif #Rokoko tarifi #fransız mutfağı

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