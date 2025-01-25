Lezzet ve şıklığın tabakta buluşması: Rokoko tarifi

Yayınlanma: 25.01.2025 - 22:29

Güncelleme: 25.01.2025 - 22:29

Fransız mutfağı, dünyaya kazandırdığı zarif ve özgün lezzetlerle tanınır. Rokoko ise bu mutfağın tatlılar arasında parlayan yıldızlarından biridir. Görüntüsüyle göz dolduran, tadıyla ise damakları şenlendiren bu tatlı, adını 18. yüzyıl Rokoko sanat akımından alır. Çikolata ve bademin mükemmel uyumuyla hazırlanan Rokoko, özel günlerin ve misafir sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday.

ROKOKO TARİFİ

Malzemeler

200 gram bitter çikolata

3 yemek kaşığı tereyağı

3 adet yumurta (sarıları ve beyazları ayrılmış)

1/2 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı çırpılmış krema

1 çay bardağı file badem (kavrulmuş)

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tutam tuz

Süsleme Malzemeleri

Pudra şekeri

Rendelenmiş çikolata

Taze meyveler (çilek, ahududu veya frenk üzümü)

Yapılışı