Yumuşacık hamuruyla kahvaltı sofralarına çok yakışan lezzet: Patatesli kaşarlı bazlama tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, dışı hafif çıtır, içi ise yumuşacık patates ve kaşarla dolu bu bazlamalar, hem pratik hem de nefis bir alternatif sunuyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında veya çay saatlerinde sıcak sıcak servis ettiğinizde herkesin favorisi olacak. Peki, yumuşacık hamuruyla mest eden bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes patatesli kaşarlı bazlama tarifi...

PATATESLİ KAŞARLI BAZLAMA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

3 adet orta boy haşlanmış patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber

Pişirmek için:

Tereyağı veya sıvı yağ

PATATESLİ KAŞARLI BAZLAMA YAPILIŞI

Ilık su, süt, maya ve şekeri karıştırın.

Maya aktifleşene kadar 5 dakika bekleyin.

Ardından un, tuz ve sıvı yağı ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Haşlanmış patatesleri ezin.

Üzerine tereyağı, baharatlar ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

İyice karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın.

Her bezeyi elinizle açın, ortasına patatesli karışımdan koyun ve kapatın.

Hafifçe bastırarak yuvarlak bir form verin.

Isıtılmış tavada, kısık ateşte her iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin.

Üzerine az miktarda tereyağı sürerek sıcak sıcak servis edin.

Patatesli kaşarlı bazlamalar, yanında domates, zeytin ve taze demlenmiş çayla mükemmel bir kahvaltı sofrası oluşturur.

Dilerseniz yoğurtlu soslarla veya acı biber turşusuyla da sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!