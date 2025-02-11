Belçika’nın enfes lezzeti: Waterzooi tarifi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:48

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:48

Gent şehrine özgü bu tarif, sebzeler ve krema ile zenginleştirilerek sıcak ve doyurucu bir yemek haline gelir. Özellikle soğuk günlerde içinizi ısıtacak Waterzooi’nin yapımı oldukça pratik!

Malzemeler

2 adet tavuk göğsü (isteğe bağlı olarak beyaz etli balık da kullanılabilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan (doğranmış)

2 adet havuç (ince dilimlenmiş)

1 adet pırasa (ince doğranmış)

2 adet kereviz sapı (doğranmış)

3 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı krema

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi

Yarım limonun suyu

Maydanoz (servis için)

Yapılışı

Tereyağını geniş bir tencerede eritin ve doğranmış soğanı ekleyerek hafifçe soteleyin.

Havuç, pırasa ve kereviz sapını ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Tavuk göğüslerini (veya balığı) ekleyin ve üzerine tavuk suyunu dökün. Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyerek orta ateşte pişmeye bırakın.

Tavuk iyice pişip yumuşadığında ocaktan alıp küçük parçalara ayırın ve tekrar tencereye ekleyin.

Bir kasede krema, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın, ardından yavaşça çorbaya ekleyerek karıştırın.

Birkaç dakika daha kısık ateşte pişirin ve kıvam aldıktan sonra ocaktan alın.

Servis ederken üzerine doğranmış maydanoz serpiştirin ve yanında kıtır ekmekle servis yapın.