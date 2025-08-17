Yunan mutfağının çok sevilen pratik lezzeti: Pastitsio tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.08.2025 17:48:00
Haber Merkezi
Hem görsel şöleniyle hem de doyurucu lezzetiyle sofralarınızı zenginleştirecek bu özel yemeği evinizde kolayca deneyebilirsiniz. Peki, Yunan mutfağının çok sevilen bu pratik lezzeti nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes pastitsio tarifi...

Yunan mutfağının dünyaca ünlü yemeklerinden biri olan Pastitsio, kimi zaman “Yunan lazanyası” olarak da anılır. Kat kat makarna, kıymalı harç ve üzerini kaplayan nefis beşamel sosuyla hazırlanan bu özel yemek, hem doyurucu hem de şık sunumuyla sofraları taçlandırır. Akdeniz mutfağının zengin aromalarını yansıtan Pastitsio, özellikle davet sofraları için tercih edilen bir lezzettir. Peki, Yunan mutfağının çok sevilen bu pratik lezzeti nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes pastitsio tarifi...

Image

PASTITSIO TARİFİ

Malzemeler

500 g makarna (genellikle kalın ve uzun makarna)

400 g kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates

1 çay kaşığı tarçın (aroma için)

Tuz ve karabiber

Beşamel sos için:

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

1 litre süt

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri

1 yumurta sarısı

Tuz, karabiber, muskat rendesi

PASTITSIO YAPILIŞI

Tavada zeytinyağını ısıtın, soğan ve sarımsağı kavurun.

Kıymayı ekleyip iyice pişirin.

Ardından salça, domates, tarçın, tuz ve karabiberi ilave edin.

Kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Tereyağını eritin, unu kavurun.

Sütü azar azar ekleyerek topaklanmadan karıştırın.

Kıvam alınca peynir, yumurta sarısı, tuz, karabiber ve muskatı ekleyin.

Haşlanan makarnaları süzün, biraz tereyağı ile karıştırın.

Fırın kabına önce makarnanın yarısını serin.

Üzerine kıymalı sosu yayın.

Sonra kalan makarnayı ekleyin.

Eüste beşamel sosu dökün.

180 derece önceden ısıtılmış fırında, üzeri altın sarısı olana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan pastitsioyu biraz dinlendirdikten sonra kare dilimler halinde servis edebilirsiniz.

Yanına taze yeşil salata ya da yoğurt sosları ekleyerek sofranızı daha da zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Yunan Mutfağı #pratik tarifler