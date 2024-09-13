Yunan mutfağının en lezzetli fırın yemeği: Fırında kleftiko tarifi
Yunan mutfağının köklü geleneklerinden gelen Kleftiko, fırında ağır ağır pişirilen ve aromasıyla büyüleyen bir kuzu eti yemeğidir. İçerisine eklenen sebzeler ve otlar, yemeğin lezzetini taçlandırır. Özellikle akşam sofralarını süsleyen bu eşsiz tarif, Yunan mutfağının zenginliğini keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seçim.
Yunan mutfağının tarih boyunca süregelen gelenekleri arasında yer alan Kleftiko, aslında köklerini eski Yunan savaşçılarından alır. İsmi, "çalınmış" anlamına gelen bu yemek, kuzu etinin fırında uzun süre pişirilmesiyle yapılır ve genellikle patates, domates ve bolca zeytinyağı ile zenginleştirilir. İşte, Fırında kleftiko tarifi...
FIRINDA KLEFTİKO TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg kuzu eti (but veya kaburga)
- 4 büyük patates (kabaca doğranmış)
- 2 büyük domates (dilimlenmiş)
- 1 büyük soğan (dilimlenmiş)
- 4 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 1 limonun suyu
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı taze biberiye
- 1 yemek kaşığı taze kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
Yapılışı:
- Kuzu etini geniş bir kabın içine alın ve üzerine limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, biberiye, kekik, tuz ve karabiber ekleyin. Eti bu karışımla iyice ovun ve birkaç saat (tercihen gece boyunca) buzdolabında marine edin.
- Fırını 160°C’ye ısıtın. Patates, soğan ve domates dilimlerini fırın tepsisine yerleştirin. Marine edilmiş kuzu etini sebzelerin üzerine yerleştirin.
- Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp fırına verin. 3-4 saat boyunca yavaş yavaş pişirin. Etin tamamen yumuşadığından emin olduktan sonra üzerini açın ve 15 dakika daha üstü kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkarıp birkaç dakika dinlendirin ve sıcak servis yapın.
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