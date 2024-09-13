Yunan mutfağının en lezzetli fırın yemeği: Fırında kleftiko tarifi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 11:26

Güncelleme: 13.09.2024 - 12:35

Yunan mutfağının tarih boyunca süregelen gelenekleri arasında yer alan Kleftiko, aslında köklerini eski Yunan savaşçılarından alır. İsmi, "çalınmış" anlamına gelen bu yemek, kuzu etinin fırında uzun süre pişirilmesiyle yapılır ve genellikle patates, domates ve bolca zeytinyağı ile zenginleştirilir. İşte, Fırında kleftiko tarifi...

FIRINDA KLEFTİKO TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuzu eti (but veya kaburga)

4 büyük patates (kabaca doğranmış)

2 büyük domates (dilimlenmiş)

1 büyük soğan (dilimlenmiş)

4 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 limonun suyu

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı taze biberiye

1 yemek kaşığı taze kekik

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Yapılışı: