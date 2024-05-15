Altın sarısı lezzet: Ev yapımı Künefe tarifi

Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:32

Güncelleme: 15.05.2024 - 16:32

Doğu Akdeniz mutfağının gözdesi olan künefe, tatlı severlerin vazgeçilmezi olarak sofralarda yerini alıyor. İncecik tel kadayıfın arasına yerleştirilen peynirin, şerbetle buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzet, hem göze hem de damağa hitap ediyor… İşte evde künefe yapmak isteyenler için enfes bir tarif!

MALZEMELER

Kadayıf İçin:

500 gram tel kadayıf

200 gram tereyağı (eritilmiş)

300 gram tuzsuz künefe peyniri

Şerbet İçin:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri İçin:

Antep fıstığı (dövülmüş)

Kaymak veya dondurma (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Şeker ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya başlayınca altını kısın ve 10-15 dakika daha kaynatın.

Limon suyunu ekleyin ve 2-3 dakika daha kaynatın.

Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Kadayıfı elinizle didikleyerek açın.

Eritilmiş tereyağını kadayıfın üzerine dökün ve iyice karıştırarak kadayıfın her yerine yağı yedirin.

Künefe tavasını (veya uygun bir tepsiyi) yağlayın.

Kadayıfın yarısını tavaya eşit şekilde yayın ve elinizle veya bir bardak tabanı ile iyice bastırarak sıkıştırın.

Üzerine ince dilimlenmiş peyniri eşit şekilde yayın.

Kalan kadayıfı da peynirin üzerine serin ve yine elinizle bastırarak sıkıştırın.

Tavayı ocağa koyun ve kısık ateşte altı kızarana kadar pişirin. Altının eşit şekilde kızarması için ara ara tavayı çevirin.

Altı kızarınca, başka bir tava veya düz bir kapak yardımıyla künefeyi ters çevirin ve diğer tarafını da aynı şekilde kızartın.

Her iki tarafı da kızaran künefeyi ocaktan alın ve sıcak künefenin üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti eşit şekilde dağıtın ve künefenin şerbeti çekmesi için birkaç dakika bekleyin.

Künefeyi dilimleyin, üzerine dövülmüş Antep fıstığı serpin.

İsteğe bağlı olarak kaymak veya dondurma ile servis yapabilirsiniz.