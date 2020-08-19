​İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu belirlendi

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Kültür Sanat Platformu’nun (İKSP) “Danışma Kurulu” belirlendi. İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın 5 Şubat 2020 tarihinde düzenlediği İKSP Oluşum Çalıştayı’nda alınan karar gereğince oluşturulan kurulun üyeleri, 24 Ağustos 2020 tarihinde İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek.

ÇALIŞTAYDA DANIŞMA KURULUNUN OLUŞTURULMASI KARARLAŞTIRILDI

İBB Kültür Daire Başkanlığı, İKSP Oluşum Çalıştayı’nı 5 Şubat 2020 tarihinde düzenledi. Sürdürülebilir bir yapı oluşturulmayı hedefleyen çalıştaya, İstanbul’daki kültür sanata dair kamu ve özel kurumların temsilcileri, akademisyenler, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.Çalıştayda, İKSP’nin kültür-sanat politikalarına ilişkin tavsiye niteliğinde kararlar sunacak bir danışma kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.

11 ÜYELİ DANIŞMA KURULU

İKSP Danışma Kurulu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Araştırmacı Rumeysa Kiger, İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece,yazar- sunucu Yekta Kopan, akademisyen ve TV programcısı Levent Erden, oyuncu Mert Fırat, sanat eleştirmeni ve akademisyen Hasan Bülent Kahraman, müzisyen Harun Tekin ve tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç’tan oluşuyor.

Platform, İBB ile eşgüdüm içerisinde, İstanbul’un dünyanın önemli kültür sanat merkezlerinden birisi olması hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.