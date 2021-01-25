Fenerbahçe'den Katarlı yayıncıya sürpriz protesto
Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçında da yayıncı kuruluş beIN Sports'u, "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" diyerek protesto etti.
Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçında da yayıncı kuruluş beIN Sports'u, "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" diyerek protesto etti.
Maç önü ve sonrası röportajlara Katarlı yayıncıyı protesto eden tişörtlerle çıkan Fenerbahçeli futbolcuların bu kayıtları beIN Sports tarafından yayımlanmaması üzerine, Kayseri karşısında seremoniye protesto tişörtleri ile çıktılar.
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