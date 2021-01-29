Üsküdar'da "hilafeti kurun" çağrısı!
İstanbul Üsküdar'da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grubun elindeki dövizlerin üzerinde 'hilafeti kurun' yazıldığı görüldü.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Avukat Sedef Ünal, "Üsküdar'da 'hilafeti kurun' diyen bir grup! IŞİD İstanbul'da cirit atıyor, bilmem biliyor musunuz? Yoksa tasvip mi ediyorsunuz?" ifadeleri kullandı.
Görüntülerde 3 kişilk grubun ellerinde 'hilafeti kurun' yazılı dövizler olduğu yine ellerinde dövizler olan 2 kişinin de onları videoya çektiği görülüyor.
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