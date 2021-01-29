Üsküdar'da "hilafeti kurun" çağrısı!

29 Ocak 2021 Cuma, 16:13

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Avukat Sedef Ünal, "Üsküdar'da 'hilafeti kurun' diyen bir grup! IŞİD İstanbul'da cirit atıyor, bilmem biliyor musunuz? Yoksa tasvip mi ediyorsunuz?" ifadeleri kullandı.



Görüntülerde 3 kişilk grubun ellerinde 'hilafeti kurun' yazılı dövizler olduğu yine ellerinde dövizler olan 2 kişinin de onları videoya çektiği görülüyor.