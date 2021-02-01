'Liyakatsiz hakim ve savcılarla karşı karşıyayız'
Ünye'de savcının talimatıyla 6 saat gözaltında tutulan Süleyman Uysal’ın park etmiş bir otomobilin camına iliştirdiği “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize" yazılı notu tehdit olarak değerlendirildiği ortaya çıktı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise arabasına not bırakılan savcının arkadaşı olan nöbetçi savcının talimatıyla Uysal’ın gözaltına alındığını ve olayla ilgili olarak araya giren kanaat önderlerinin tehdit edildiğini söyledi. 'Kanunlarımız yetersiz. Liyakatsiz hakim ve savcılarla karşı karşıyayız' diyen Adıgüzel yeni adalet reformunda bu konuların tartışılması gerektiğini ifade etti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Süleyman Uysal, yanlış yere park edilen otomobilin camına "Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize" şeklindeki notu bıraktı. Ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Uysal gözaltına alındı. Emniyet nezarethanesinde 3 saat bekletilen Uysal’ın tüm işlemleri 6 saat sürdü. Geceyi emniyette geçiren Uysal, daha sonra serbest bırakıldı.
“MALA ZARAR VERME SORUŞTURMASI DERDEST”
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yaptığı açıklamasında, “İfade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” denildi.
BAKANLIKTAN HSK’YE SORUŞTURMA İZNİ
Uysal’ın Savcı talimatıyla gözaltına alınması kamuoyunun tepkisini çekti. Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na Uysal’ı gözaltına aldıran savcı hakkında soruşturma izni verdi.
NOTA TEHDİTTEN SORUŞTURMA
Uysal’ın avukatı Yiğit Küçükoğlu yaptığı değerlendirmede, müvekkilinin bıraktığı notun savcı tarafından ‘tehdit’ olarak görüldüğünü ve soruşturmanın başladığını ifade etti. Avukat Küçükoğlu, “Araç sahiplerinin yargı mensubu olmasıyla birlikte mektup yoluyla tehdit ve mala zarar vermek iddialarıyla soruşturma açıldı ve gözaltına alındı” dedi.
Küçükoğlu, Uysal’ın serbest bırakıldığını ancak soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, “Bu durum hukukun usulen uygunluk sağladığı bir durum olsa dahi adaletsiz bir davranış olmasından kaynaklı kamuoyunda büyük ses getirmesiyle beraber ilgili mercilerin de kamuoyunun çağrısına kulak vermesi memnuniyet uyandırıcı” diye konuştu.
‘ADALET REFORMUNDA TARTIŞILMASI LAZIM’
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise olayda savcının konuyu ‘gurur yapıp’ Uysal’ın bulunması için kamera kayıtlarını incelettiğini, emniyete aldırdığını ve arkadaşı olan nöbetçi savcının da ona destek verdiğini belirterek, “Araya giren kanaat önderlerine de tehditler savruluyor” dedi.
Türkiye’de adaletin olmadığını savunan Adıgüzel, “Hakimler ve savcılar adaleti temsil etmek yerine kendi keyifleri veya kendilerine talimatlandırılan konular için adaleti kullanmaktadır” diye tepki gösterdi.
Adıgüzel, Uysal’ın başına gelenlerin münferit bir olay olmadığını kaydederek, “Bu tür olayları engelleyecek şekilde kanunları uygun hale getirmek lazım. Kanun uygulayıcıları da liyakatli şekilde atamanız lazım. Kanunlarımız yetersiz. Üstüne liyakatsiz hakim ve savcılarla karşı karşıyayız. Yeni adalet reformunda bu konuların tartışılması lazım” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Gelecek Partili isimden ‘Kabe’ çıkışı
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Gelecek Partili isimden ‘Kabe’ çıkışı
- Kilidi bağımsız seçmen açacak