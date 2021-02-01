'Liyakatsiz hakim ve savcılarla karşı karşıyayız'

01 Şubat 2021 Pazartesi, 14:59

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Süleyman Uysal, yanlış yere park edilen otomobilin camına "Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize" şeklindeki notu bıraktı. Ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Uysal gözaltına alındı. Emniyet nezarethanesinde 3 saat bekletilen Uysal’ın tüm işlemleri 6 saat sürdü. Geceyi emniyette geçiren Uysal, daha sonra serbest bırakıldı.

“MALA ZARAR VERME SORUŞTURMASI DERDEST”

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yaptığı açıklamasında, “İfade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” denildi.

BAKANLIKTAN HSK’YE SORUŞTURMA İZNİ

Uysal’ın Savcı talimatıyla gözaltına alınması kamuoyunun tepkisini çekti. Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na Uysal’ı gözaltına aldıran savcı hakkında soruşturma izni verdi.

NOTA TEHDİTTEN SORUŞTURMA

Uysal’ın avukatı Yiğit Küçükoğlu yaptığı değerlendirmede, müvekkilinin bıraktığı notun savcı tarafından ‘tehdit’ olarak görüldüğünü ve soruşturmanın başladığını ifade etti. Avukat Küçükoğlu, “Araç sahiplerinin yargı mensubu olmasıyla birlikte mektup yoluyla tehdit ve mala zarar vermek iddialarıyla soruşturma açıldı ve gözaltına alındı” dedi.

Küçükoğlu, Uysal’ın serbest bırakıldığını ancak soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, “Bu durum hukukun usulen uygunluk sağladığı bir durum olsa dahi adaletsiz bir davranış olmasından kaynaklı kamuoyunda büyük ses getirmesiyle beraber ilgili mercilerin de kamuoyunun çağrısına kulak vermesi memnuniyet uyandırıcı” diye konuştu.

‘ADALET REFORMUNDA TARTIŞILMASI LAZIM’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise olayda savcının konuyu ‘gurur yapıp’ Uysal’ın bulunması için kamera kayıtlarını incelettiğini, emniyete aldırdığını ve arkadaşı olan nöbetçi savcının da ona destek verdiğini belirterek, “Araya giren kanaat önderlerine de tehditler savruluyor” dedi.

Türkiye’de adaletin olmadığını savunan Adıgüzel, “Hakimler ve savcılar adaleti temsil etmek yerine kendi keyifleri veya kendilerine talimatlandırılan konular için adaleti kullanmaktadır” diye tepki gösterdi.

Adıgüzel, Uysal’ın başına gelenlerin münferit bir olay olmadığını kaydederek, “Bu tür olayları engelleyecek şekilde kanunları uygun hale getirmek lazım. Kanun uygulayıcıları da liyakatli şekilde atamanız lazım. Kanunlarımız yetersiz. Üstüne liyakatsiz hakim ve savcılarla karşı karşıyayız. Yeni adalet reformunda bu konuların tartışılması lazım” dedi.