Hayatını kaybeden Musa Bulut için cenaze töreni düzenlendi

01 Mart 2021 Pazartesi, 12:56

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile geçen cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Teknenin alabora olmasıyla Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

İki uzman erbaş ise yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise suda kayboldu. Kara, deniz ve havadan gece gündüz devam eden arama çalışmaları kapsamında kayıp İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine gece yarısı ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Bulut için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AKP Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile Teğmen Musa Bulut'un yakınları katıldı.

Tören sırasından Bulut'un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yaptırılan duanın ardından evli ve iki çocuk babası Teğmen Bulut'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bulut'un cenazesi daha sonra memleketi Bartın'a gönderilecek.

TOYKUYU 4 GÜNDÜR ARANIYOR

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batmasının ardından kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmalarına 4'üncü gününde devam ediliyor.

Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisi yer alıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalar kapsamında sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi tarafından tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.