Psikolog, hukukçu ve kolluk kuvvetleri yönlendirilecek
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, mağdur olan kadınların daha hızlı yardım alabilmesi için “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” adında akıllı telefon uygulaması başlattıklarını duyurdu.
Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik olarak çalışan “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’ yeni bir uygulama başlattı. Federasyon Başkanı Güllü, mağdur olan kadınların Apple Store ve Google Play uygulamalarını akıllı telefonlara indirerek daha hızlı yardım talebinde bulunabileceğini duyurdu.
Kadınlar bu uygulama içerisinden acil durumlarda telefon numarası bulma, tuşlama gibi işlemlerle vakit kaybetmeden 0212 656 96 96-0549 656 96 96 numaralı "Acil Yardım Hattı" numarasına ulaşılabilecek.
Bu numara üzerinden yardım talebinde bulunan kadınlara psikolog, hukukçu ve kolluk kuvvetleri yönlendirilebilecek. Kadınların şiddet gördükleri ortama geri dönmemeleri ve daha fazla zarar görmelerinin engellenmesine yönelik konu takibi de yapılacak.
Aynı zamanda TKDF'nin verilerine göre aile içi şiddet hattına 2007’den bu güne kadar toplam 76,227 çağrı geldiği, bunun yüzde 47.14’si fiziksel şiddet, yüzde 33.31’i psikolojik şiddet, yüzde 11.07’si sosyal şiddet, yüzde 4.38’i ekonomik şiddet ve yüzde 4.11’i cinsel şiddet olduğunu belirtildi.
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