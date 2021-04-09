CHP'li Özkan, Bakanlık istatistiklerini yalanladı

09 Nisan 2021 Cuma, 13:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, “Eğitime erişim olanağı olmayan bölgelerde, merkezi yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu liselerin sayısı artırılacak mıdır?” sorusuna, “Yatılı bölge okulları açılmakta” yanıtını verdi.

ÖZKAN, BAKANLIK İSTATİSTİKLERİNİ YAYINLADI

Bakan Selçuk’a sorduğu 12 sorunun neredeyse hiçbirine yanıt alamadığını belirten Özkan, MEB’in 2006-2020 istatistikleri incelendiğinde yatılı okulların sayısının yüzde 49,9 oranında, öğrenci sayısının ise yüzde 76,73 oranında azaldığına dikkat çekti. Özkan, “Milli Eğitim Bakanı’nın açıklamalarının, Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerince yalanlandığını” ifade etti.

AKP tarafından uygulanan yanlış politikalar nedeniyle, Türkiye’de eğitim yap boz tahtası haline döndüğünü belirten Tuncay Özkan, “konuyla ilgili olarak sorduğu sorulara Bakan Selçuk tarafından yuvarlak cevaplar verilmesinin kabul edilemez olduğunu” söyledi. Özkan, MEB’in YİBO’lara ilişkin şu istatistiklerini de açıkladı:

İŞTE BAKANLA ÇELİŞEN O İSTATİSTİKLER

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YİBO) Sayısal Durumu

Okul/Öğrenci 2006 2020

Okul 603 302

Öğrenci 282.134 65.637

“İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE YENİ YATILI BÖLGE ORTAOKULLARI AÇILABİLMEKTEDİR”

MEB’in bu istatistiklerine rağmen Bakan Selçuk’un Özkan’a verdiği yanıt şöyle:

“Türkiye genelinde, yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla sistemde var olan standart ve objektif kriterler kullanılarak il ve ilçe bazında projelerin aldığı yatırım puanları ve derslik ihtiyacı hesaplanmakta, hesaplanan bu puanlara ve derslik ihtiyacına göre yatırım önceliği sıralaması yapılmaktadır. Bu veriler ışığında bütçe imkânları ölçüsünde derslik açıkları giderilmektedir.

Okulu bulunmayan veya öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan yerleşim birimlerindeki çocuklar ile taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamına alınamayan çocukların okula erişimlerini sağlamak amacıyla yatılı bölge ortaokulları açılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaç olması halinde yeni yatılı bölge ortaokulları açılabilmektedir.”