CHP'li Özkan, Bakanlık istatistiklerini yalanladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık istatistikleri tersini söylemesine rağmen “Yatılı Bölge Okulları açılmakta” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre 2006’dan 2020 yılına gelen kadar Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nın (YİBO) sayısı 603’ten 302’ye, buradaki öğrencilerin sayısı da 282 binden 65 bine düştü. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Bakanlık istatistiklerini yalanladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, “Eğitime erişim olanağı olmayan bölgelerde, merkezi yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu liselerin sayısı artırılacak mıdır?” sorusuna, “Yatılı bölge okulları açılmakta” yanıtını verdi.
ÖZKAN, BAKANLIK İSTATİSTİKLERİNİ YAYINLADI
Bakan Selçuk’a sorduğu 12 sorunun neredeyse hiçbirine yanıt alamadığını belirten Özkan, MEB’in 2006-2020 istatistikleri incelendiğinde yatılı okulların sayısının yüzde 49,9 oranında, öğrenci sayısının ise yüzde 76,73 oranında azaldığına dikkat çekti. Özkan, “Milli Eğitim Bakanı’nın açıklamalarının, Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerince yalanlandığını” ifade etti.
AKP tarafından uygulanan yanlış politikalar nedeniyle, Türkiye’de eğitim yap boz tahtası haline döndüğünü belirten Tuncay Özkan, “konuyla ilgili olarak sorduğu sorulara Bakan Selçuk tarafından yuvarlak cevaplar verilmesinin kabul edilemez olduğunu” söyledi. Özkan, MEB’in YİBO’lara ilişkin şu istatistiklerini de açıkladı:
İŞTE BAKANLA ÇELİŞEN O İSTATİSTİKLER
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YİBO) Sayısal Durumu
Okul/Öğrenci 2006 2020
Okul 603 302
Öğrenci 282.134 65.637
“İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE YENİ YATILI BÖLGE ORTAOKULLARI AÇILABİLMEKTEDİR”
MEB’in bu istatistiklerine rağmen Bakan Selçuk’un Özkan’a verdiği yanıt şöyle:
“Türkiye genelinde, yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla sistemde var olan standart ve objektif kriterler kullanılarak il ve ilçe bazında projelerin aldığı yatırım puanları ve derslik ihtiyacı hesaplanmakta, hesaplanan bu puanlara ve derslik ihtiyacına göre yatırım önceliği sıralaması yapılmaktadır. Bu veriler ışığında bütçe imkânları ölçüsünde derslik açıkları giderilmektedir.
Okulu bulunmayan veya öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan yerleşim birimlerindeki çocuklar ile taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamına alınamayan çocukların okula erişimlerini sağlamak amacıyla yatılı bölge ortaokulları açılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaç olması halinde yeni yatılı bölge ortaokulları açılabilmektedir.”
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