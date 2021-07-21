Portakal'dan 'yeni külliye' tepkisi

Gazeteci Fatih Portakal, iktidara geçim sıkıntısında olan yurttaşı hatırlatarak 'AKPMHP çözüm bulamazsa ne külliye inşaatları ne millet parkları Cumhur İttifakı'nı ayakta tutar...' dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:55
Portakal'dan 'yeni külliye' tepkisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün KKTC’ye yeni külliye yapılacak olmasını 'müjde' diyerek duyurdu. Açıklamayı hatırlatan Gazeteci Fatih Portakal duruma isyan etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) son araştırmasında Türkiye'de gençlerin yüzde 70'inin ekonomik endişe içinde olduğunu belirten Portakal 'Geçim seçimin sonucunu belirler' dedi.

İşte Portakal'ın paylaşımı;


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