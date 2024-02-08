09 Şubat İSTANBUL KAĞITHANE elektrik kesintisi: KAĞITHANE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KAĞITHANE'de 09 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KAĞITHANE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde 09 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAĞITHANE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAĞITHANE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKÇAM, AÇIKGÖZ, BAŞIBÖLÜK, CEBECİ, ENDER, ERSOY, GAZHANE, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜNAÇTI, GÜNGÖREN, HALUK, HANIMELİ, HAYAL, KARAKOÇ, KESKİNGİL, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, SULTAN, TEMİZ, ULUTAŞ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, YAŞAYANLAR, YUVAM, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTOPRAK, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, ŞAHİN sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKTÜRK, AKÇAM, CEBECİ, DİLARA, ERSOY, GAZHANE, HALUK, KARAKOÇ, METİN, TEMİZ, ÖZTOPRAK, İĞDE sk bölgelerinde 09/02/2024 15:00:00 - 09/02/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı
- Selahattin Demirtaş'tan 'Başak Demirtaş' açıklaması
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Erdoğan’ın İBB arşivi
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
- Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a sert sözler
- Dilfıraz Karataş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Kar ve sağanak yağış etkili olacak!
- Gökhan Zan'dan Gökçek'e sert yanıt!
- Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?