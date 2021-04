1 Mayıs kutlamasında 'işçilere aşı önceliği' çağrısı

30 Nisan 2021 Cuma, 10:56

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tam kapanma uygulaması nedeniyle erken düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğineBayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, CHP ilçe örgütü yöneticileri, belediye bürokratları ve işçiler katıldı.

BU KENTE BORCUMUZ VAR

Etkinlikte işçilere seslenen Başkan Sandal, "İşçi, emekçi çalıştığı mekanın asıl sahibidir. Biz gelip geçiciyiz, siz kalıcısınız. Dolayısıyla Bayraklı Belediyesi ve Bayraklı’daki her sorun sizin sorununuz. Bayraklı'ya, belediyeye, iş düzenine, yatırımlara sahip çıkmak, aksayan yanlarla ilgili fikirlerinizi beyan etmek, her türlü savurganlığa ve israfa karşı mücadele etmek asli görevlerinizden biridir. Biz bu kenti seviyor ve sorunlarını çözmek, vatandaşa destek olmak istiyorsak; yapmamız gereken işler var. Belediye deyince akla temizlik, fen işleri ve park bahçeler gelir. Bu alanlarda minimum arkadaşla çalışarak verdiğimiz hizmetin yeterli olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir birimde eksik varsa bu sadece benim değil sizin de sorununuz. Bizim bu kente borcumuz var. Bu kentte okula gidemeyen çocuğa, evine ekmek götüremeyen yurttaşa, kentsel dönüşüme uğramamış alanlarda çözüm bekleyenlere, park yüzü görmemiş çocuklara, yolu harabe olan sosyal donatı alanları olmayan yurttaşlara borcumuz var. Bunun gereğini yapacağız bunun dışındaki her şey yalan! Mücadelemizi hep beraber bu alanda sürdüreceğiz. Kendi işimize bakacağız ve işimize odaklanacağız. İşini doğru yapan arkadaşımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

İŞÇİLER AŞILANMALI

Özellikle pandemi salgını sürecinde işçilerin yaşadığı sıkıntıları ve taleplerini dile getiren Disk Genel İş 6 No’lu Şube Sekreteri Muhsin Akıcı, ise “Sağlıklı, güvenceli yaşam için birlikte hareket edeceğiz. Umutla yan yana olacağız. Faturalar kabarıyor, hayat pahalılığı artıyor, pandemi kuralları artırılıyor ve olan hep işçilere oluyor. Sağlıklı ve güvenceli yaşam için işçiler aşılanmalı. İşçilerin haksız yere işlerinden olmasına neden olabilen kod 29 uygulaması kaldırılmalı. En azından salgın süresince asgari ücretten kesilen verginin alınmamasını, asgari ücretin de brüt kazanç üzerinden ödenmesini istiyoruz. Birçok olumsuzluk varken her şeye rağmen 1 Mayısımız var ve umutla yan yana” diye konuştu.