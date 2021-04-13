'1 Mayıs’ı yasak getirilse de kutlayacağız'

13 Nisan 2021 Salı, 13:23

Kemeraltı Çarşısı girişinde toplanan işçiler,“Yan Yana, Omuz Omuza Haydi 1 Mayıs’a” pankartı astı. 1 Mayıs’ı yasaklar olsa dahi kutlayacaklarını açıklayan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, hükümetin pandeminin önünü geçmesi için kapanma kararını almasını destekleyeceklerini açıkladı.

1 Mayıs'ı sadece Türkiye genelinde kapanma olursa kutlamayacaklarını belirten DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Sosyal medyada, işyerlerinde, sokaklarda ve her yerde kutlayacağız. İzin verirler ya da vermezler bizi ilgilendirmez. Türkiye’de 28 ya da 30 günlük bir tam kapanma yaparlarsa başımızın gözümüzün üstünde yeri var, o zaman bizde alınan kararı destekleriz. Ama tam kapanma yaparken herkesin gelir kaybını destekleyip güvence altına alacak. Bu yaparsa eyvallah. Ama sadece 1 Mayıs geliyor diye yasak koyarsa biz 1 Mayıs’ta bulduğumuz her alanda 1 Mayıs’ı kutlayacağız. İşçi sınıfının sözünün söylenmesi için birlik, mücadele ve dayanışma gününde bir arada olacağız. Çünkü esnafından tutun da işverenine kadar herkes çok büyük zorluk içerisinde. Eğer 128 milyar dolar kaybolmasaydı, 5’li çeteden vergiler silinmeseydi o parayla bu ülke bugün çok rahat kapanır ve refah içerisinde insanlar yaşayabilirdi. Biz bunun hesabını sormak için alanlarda olacağız" diye konuştu.