1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
Adana'da faizle para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilik şebekesini şafak vakti operasyon düzenlendi. 11 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Tefecilik suçlarıyla mücadeleyi sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye faiz karşılığı para vererek 1 milyon 750 bin lira vurgun yapan şebekeyi deşifre etti.
Şebekeye üye oldukları öne sürülen 11 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Bu sabah günün ilk ışıklarıyla 11 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Video Haberler
- Polis baskınına rağmen okeye devam ettiler
- O görüntüleri paylaştı! AKP'ye çok sert tepki
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
En Çok Okunan Haberler
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Özgür Özel'den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert ifadeler
- Çin'den Yavaş ve Akşener için yeni açıklama
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- AKP'li vekilin isyanına CHP'liler de destek verdi
- AA'da deprem: Yeni isimde 'Fuat Avni' ayrıntısı