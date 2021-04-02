'1 Nisan şakası gibi' diyerek duyurdu! Tarım Kredi Kooperatifi çiftçiden süt alımını durdurdu
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çiğ süt alımının Tarım Kredi Kooperatifi tarafından durdurulduğunu açıkladı. Yıldırım açıklamasına, "1 Nisan şakası gibi...' notunu düştü.
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından çiftçilerden çiğ süt alımının durdurulduğunu açıkladı.
İşte Yıldırım'ın paylaşımı;
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