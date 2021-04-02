'1 Nisan şakası gibi' diyerek duyurdu! Tarım Kredi Kooperatifi çiftçiden süt alımını durdurdu

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çiğ süt alımının Tarım Kredi Kooperatifi tarafından durdurulduğunu açıkladı. Yıldırım açıklamasına, "1 Nisan şakası gibi...' notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2021 Cuma, 07:50
'1 Nisan şakası gibi' diyerek duyurdu! Tarım Kredi Kooperatifi çiftçiden süt alımını durdurdu
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Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından çiftçilerden çiğ süt alımının durdurulduğunu açıkladı.   

İşte Yıldırım'ın paylaşımı;


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