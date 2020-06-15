10 Ekim katliamı avukatlarından Davutoğlu'na sert tepki

15 Haziran 2020 Pazartesi, 16:35

10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybeden 103 kişinin ve yaralıların avukatları, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı dönemine ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Avukatlar yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Davutoğlu’nun şimdi katliam nedeniyle üzüntüsünü dile getirdiğini ancak katliamın ardından “IŞİD’li canlı bombaların listesi elimizde ama eylem yapmadan tutuklayamayız, anket yaptırdık ve oylarımızın arttığını gördük” sözlerinin olduğunu hatırlattı.

Avukatlar, Davutoğlu’nun IŞİD’in Türkiye’de gerçekleştirdiği katliamlardan sorumlu olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

“IŞİD’in ülkede yerleşmesine neden olan Ortadoğu politikalarının mimarı, 7 Haziran’da kaybedilen seçimlerin yenilenmesini sağlayıp 1 Kasım’da, arada gerçekleşen iki katliam sayesinde seçim kazanıp yeniden Başbakan olan kişi, sorumlusu olduğu ve aslında yargılanması gereken katliam hakkında ısrarla konuşmaktadır.”

“IŞİD kontrolünde olduğunu, IŞİD’in Gaziantep Adıyaman hücrelerine hiç dokunulmadığını, sanıkların yerleri bilinmesine karşın yakalanmadığını, hatta katliam öncesi amonyum nitrat sağlayan sanığın bilerek yakalanmadığını görmüş, okumuş, anlatmış olmamıza karşın, hiçbir devlet görevlisi hakkında soruşturma başlatılmamış, hiçbiri hakkında dava açılmamıştır. Dosya sadece 19 IŞİD’liye ceza verilerek kapatılmak istenmiştir.”

“İşte Davutoğlu’nun talimatını vermiş olduğu hukuki süreç budur ve halen firari sanıklar açısından da aynı biçimde devam etmektedir. Davutoğlu eski suç ortaklarına aba altından sopa göstermeye çalışırken,10 Ekim Katliamı’nı kendi siyasi hesaplarının malzemesi yapmaktadır.”

‘SİYASET MALZEMESİ YAPMAYI BIRAKMALI’

“Davutoğlu gerçekten ‘üzgün’ ise, eski ortakları ile birlikte İŞİD katliamlarındaki rolünü anlatmalıdır. Devam eden yargılamalara sakladıkları delilleri sunmalıdır. Bunları yapmadığı sürece edeceği üzüntü cümlelerinin hiçbir anlam ve değeri bulunmamaktadır. Kendisine önerimiz ya hukuki ve siyasi sorumluluğunu yerine getirmesi ya da 10 Ekim Katliamı’nı siyaset malzemesi yapmayı bırakarak artık susmasıdır!”