10 Ekim Katliamı davası sonrası mağdur avukatından IŞİD emiri açıklaması: Getirilmesi talebimiz karşılık bulmadı
10 Ekim katliamının firari sanıklar yönünden devam eden davasının 5’inci duruşması ardından açıklama yapan müşteki avukatlarından Eylem Sarıoğlu, Suriye’de esir kampında tespit edilen IŞİD’in Türkiye emiri İlhami Balı hakkında “Özellikle Balı’nın Türkiye’ye getirilmesi için mahkemeden adım atmasını ve yargılama iradesini ortaya koymasını istedik. Maalesef talebimiz bu aşamada karşılık bulamadı” dedi.
Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde IŞID'in gerçekleştirdiği canlı bomba saldırıları sonucu 103 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı katliama ilişkin 16 firari sanık ve “insanlığa karşı suç işlemek” ile yargılanan Erman Ekici yönünden devam eden davanın 5’inci duruşması Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmanın ardandan Ankara Adliyesi C Kapısı’nda basın açıklaması yapan 10 Ekim Barış ve Demokrasi Derneği üyeleri adına konuşan Avukat Eylem Sarıoğlu, şunları söyledi:
“Görüntülere rağmen sanıklar haklarında beraat kararları verildiğini, Suriye’ye geçmelerinin sağlandığını dosya kapsamında ifade ettik. Dosyamıza gelen belgelerden uzun zamandır sınırda iletişimine dair tespitler olan İlhami Balı’nın kapta olduğunu, aynı zamanda Mustafa Delibaşlar, Cebrail Kaya gibi firari sanıkların da kamplarda olduğunu öğrendik. Özellikle Balı’nın Türkiye’ye getirilmesi için mahkemeden adım atmasını ve yargılama iradesini ortaya koymasını istedik. Maalesef talebimiz bu aşamada karşılık bulamadı. Bu dosyanın göstermelik olmadığını ve sorumluları ortaya tıkandığını ifade ediyoruz.”
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