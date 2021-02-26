10 öğrenciden 9’una yurt yok

26 Şubat 2021 Cuma, 02:36

Raporda, “10 öğrenciden 9’una devlet yurdu yok. 2004’ten sonra üniversite sayısı hızla artarken nitelikli akademisyen sayısı sınırlı kaldı. Mezun sayısı yükselirken istihdam politikası üretilmedi. Baskıcı uygulamalar bilimsel özgürlüğü yok etti” değerlendirmesi yapıldı.

CHP’li Emecan’ın “AKP İktidarında Üniversiteler” başlıklı raporuna göre Türkiye’deki üniversitelerde öğretim elemanı başına 45 öğrenci düşerken, bu sayı; Almanya’da 12, Fransa ve Birleşik Krallık’ta 16 ve ABD’de ise 16. Son 18 yılda ilahiyat fakültesi sayısının yüzde 120 oranında arttığı vurgulanan raporda şu tespitler yer aldı: “Öğrenci sayısının 7.5 milyonu geçmesine karşın KYK yurtlarının kapasitesi yaklaşık 700 bin. 10 öğrencinin 9’u devlet yurdundan yararlanamıyor. Yurtların çoğu kent merkezine uzak. YİD modeliyle otoyol, tünel ve köprüler yapılırken öğrenci yurtları atıl bırakıldı. KYK’nin şehir merkezlerinde kiraladığı binalardan yaklaşık 373 milyon TL zarar ettiği Sayıştay raporlarına yansıdı. 93 ülkeden bin 500’den fazla üniversitenin dahil edildiği Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması’na 2021’de Türkiye’den sadece iki üniversite girebildi. Akademik atıf sayısının azlığının yanı sıra sahte yayınlar arttı. OHAL boyunca 5 bin 822’si akademisyen olmak üzere, toplam 7 bin 37 kişi üniversitelerden ihraç edildi. Birçok üniversitenin araştırma bütçelerine iktidar tarafından el konuldu. Köklü üniversitelerin isimleri değiştirildi, bölündü. Adil ve demokratik uygulamaların odağında olması gereken üniversiteler, yandaşların hızla yükseldiği bir sürece teslim edildi” denildi. l ANKARA