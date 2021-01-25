10 yıldır kör olan adam, yapay kornea nakli ile görmeye başladı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 09:36

İsrailli girişim firması Corneat Vision tarafından geliştirilen yapay kornea, on yıldır kör olan 78 yaşındaki hastaya nakledildi. Corneat KPro cihazının implantıyla hastanın yeniden görmeye başladığı rapor edildi. Deforme olmuş, yırtılmış veya opasifiye(donuk) kornealar geliştirilen implant sayesinde onarılabiliyor. Cihaz oküler dokuya, patentli sentetik non-degradable(bozunmayan) nano-dokuma bir eteğin konjunktivanın (göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örten ince zar) altına entegrasyonuyla sağlanıyor.

Ameliyat, İsrail Rabin Tıbbi Merkezi Optalmoloji Bölüm Şefi Prof. İrit Bahar tarafından 11 Ocak’ta yapıldı. Prosedür sonrası hastanın ailesini tanıyabildiği, kelimeleri okuyabildiği raporladı. Dr. Bahar verdiği demeçte, “Bandajları çıkardığımız o an, duygusal ve önemli bir andı. Böyle anlarda biz doktorlar olarak görevimizi doğru yapmanın verdiği rahatlığı hissederiz. Milyonlarca insanın hayatına etki edebilecek böylesine anlamlı ve heyecan verici bir projeye önderlik etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Gerçekbilim'in aktardığı habere göre,2020’de CorNeat Vision firması kornea körlüğü olan 10 hastaya, yapay kornea nakli klinik denemelerine başlama onayı alarak ilerleme kaydetti. CorNeat Vision şirketinin kurucularından ve CorNeat KPro’nun mucidi tıp doktoru Gilad Litvin, verdiği demeçte hastayla aynı odada olmanın bile gerçek dışı bir tecrübe olduğunu söyledi.

"HALEN GÖRME POTANSİYELİ OLAN BİRÇOK İNSAN İÇİN ANAHTAR OLACAKTIR”



Dr. Litvin, “Yıllar süren sıkı çalışma, meslektaşımın CorNeat KPro’yu hastaya kolayca taktığını görmek ve hastanın yeniden görüşüne kavuştuğuna şahit olmak çok heyecan verici ve duygusal gözlerimizi yaşartan bir tecrübe oldu. Bu gelişme, CorNeat Vision için çok önemli bir kilometre taşı ve bu sayede dünyada halen görme potansiyeli olan birçok insan için bizim yolculuğumuz anahtar olacaktır” dedi.

CorNeat Vision kurucularından CEO Almog Aley-Raz bu ameliyatın çok uluslu klinik deneme için ilk adım olduğunu belirtiyor. CE,FDA ve Çin NMPA onaylarının alınmasında bu adım oldukça önemli. Aley-Raz Rabin Tıbbi Merkezi’ne toplamda 10 hastanın kabul edildiğini ve Ocak ayında Kanada’da 2 yerin daha açılması planlandığını belirtiyor. Ayrıca onaylamaların aşamalarına bağlı olarak, Fransa, ABD ve Hollanda’da 6 yerin daha açılması düşünülüyor.



