100 metrekarelik evde 110 kediyle yaşıyordu, tahliye edildi
İspanya’da 100 metrekarelik evde 110 kediyle yaşayan kiracı tahliye edildi. Hayvan barınakları, evsiz kalan kediler için yuva arayışına girdi.
The Guardian'da yer alan habere göre, İspanya'nın Valencia bölgesinde 110 kedisi olan kişi evden tahliye edilince bölgedeki hayvan barınakları kediler için ev arayışına girdi.
“En azından aşılanana veya kısırlaştırılana kadar Gandia’da bu 96 kedi için barınağa ihtiyacımız var” şeklinde tweet atan SPAMA Safor adındaki barınak, cumartesi akşam saatlerinde bu sayıyı düzelterek evden toplamda 110 kedi çıkarıldığını belirtti.
Barınak kedi sahibinin kaldığı evin 100 metrekare olduğunu söyledi. AFP’ye konuşan barınak çalışanı Salvadora Tormas, “Görünen o ki 3 sene önce kedi sahibi iki kedi aldı ve o zamandan beri çiftleşiyorlar” ifadelerini kullandı.
Barınakta halihazırda 200’e yakın kedinin olduğunu aktaran SPAMA Safor, yeni kediler için yeterli alana sahip olmadıklarını söyledi.
“Bu bir felaket. Biri ona yardım etmeliydi” diyen Tormas, yerel yetkililere durumu bildirdiklerini ve bir geri dönüş alamadıklarını ekledi.
Kaynak: Sputnik
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