103 yaşında koronavirüsü yendi, ilk isteği bira oldu
ABD’nin Massachusetts eyaletinde koronavirüsü yenen 103 yaşındaki Jennie Stejna'nın ilk isteği bira içmek oldu.
ABD’nin Massachusetts eyaletinde Covid-19 teşhisi konan ve 14 gün karantinada tutulan 103 yaşındaki Jennie Stejna isimli kadın, karantinanın sonunda hastalığı tamamen atlattı. Tedavisi sonrasında Stejna'nın ilk isteği ise bira içmek oldu.
Birgün'de yer alan habere göre; bakımevi çalışanları 103 yaşındaki Stejna’nın isteğini kırmadılar ve ona bira ikram ettiler. Stejna’nın bira içerken çekilen fotoğrafı da viral haline geldi.
Yerel basına konuşan Stejna'nın torunu Shelley Gunn da, büyükannesinin her zaman bu savaşçı kişiliğe sahip olduğunu söyledi. Gun ayrıca Stejna’nın kaldığı bakımevinde koronavirüsü yenen ilk kişi olduğunu da sözlerine ekledi.
İki çocuğa, üç toruna, dört büyük toruna ve üç de büyük-büyük toruna sahip Stejna, kendisine yöneltilen “Cennet’e gitmeye hazır mısın?” sorusuna ise, “Kesinlikle evet!” cevabını verdi.
İspanya’da da 113 yaşındaki Maria Branyas, koronavirüsü tamamen atlatmıştı.
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