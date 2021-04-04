104 amiralin Montrö vurgulu açıklamasına ilk imza atan İYİ Partili Ergun Mengi'den

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 104 amiralin açıklamasında 1 numaralı imzacı olarak yer alan Emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti yöneticisi olduğuna dair belgeyi yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2021 Pazar, 23:22
104 amiralin Montrö vurgulu açıklamasına ilk imza atan İYİ Partili Ergun Mengi'den
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisi için, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir" dedi. 

Halk TV ekranlarında Gazeteci Barış Pehlivan, 104 amiralin açıklamasında 1 numaralı imzacı olarak yer alan Emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti yöneticisi olduğuna dair belgeyi yayımladı. 

İşte o belge:


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