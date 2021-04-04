104 amiralin Montrö vurgulu açıklamasına ilk imza atan İYİ Partili Ergun Mengi'den
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 104 amiralin açıklamasında 1 numaralı imzacı olarak yer alan Emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti yöneticisi olduğuna dair belgeyi yayımladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisi için, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir" dedi.
Halk TV ekranlarında Gazeteci Barış Pehlivan, 104 amiralin açıklamasında 1 numaralı imzacı olarak yer alan Emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti yöneticisi olduğuna dair belgeyi yayımladı.
İşte o belge:
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