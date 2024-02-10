11 Şubat İSTANBUL BAĞCILAR elektrik kesintisi: BAĞCILAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:16

Güncelleme: 10.02.2024 - 00:16

İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinde 11 Şubat Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAĞCILAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAĞCILAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459. sk bölgelerinde 11/02/2024 09:00:00 - 11/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.