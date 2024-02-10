11 Şubat İSTANBUL BAĞCILAR elektrik kesintisi: BAĞCILAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BAĞCILAR'de 11 Şubat Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BAĞCILAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:16
11 Şubat İSTANBUL BAĞCILAR elektrik kesintisi: BAĞCILAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Abone Ol google-news

İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinde 11 Şubat Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAĞCILAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAĞCILAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459. sk bölgelerinde 11/02/2024 09:00:00 - 11/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin

Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
AKP'de İstanbul alarmı

AKP'de İstanbul alarmı
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü

Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu

Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...

Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!