110 yıllık ahşap bina yangında çöktü; 1 itfaiye eri yaralandı
Bursa'da, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap bina yandı. Bina, söndürme çalışmaları sırasında çökerken, kopan parçalar nedeniyle bir itfaiye eri yaralandı.
Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Durakardı Sokak'taki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binada, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, bölgede devriye gezen mahalle bekçileri, durumu fark edip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer ahşap binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Müdahale sırasında bina çöktü.
İTAFİYE ERİ YARALANDI
Bu sırada kopan parçalar bir itfaiye erinin üzerine düştü. Yaralanan itfaiye eri, ekip arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak olay yerindeki ambulansa taşındı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye erinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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