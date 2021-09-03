112 Acil Sağlık Hizmetleri’ndeki mobbing iddiası intihara sürükledi

03 Eylül 2021 Cuma, 12:26

Çalıştığı birimde ülke çapında ve yurt dışında da temsil eden C.D.Y. isimli sağlık emekçisi, yaşadığı mobbing üzerine intihar girişiminde bulundu.

İzmir'in yerel gazetesi İlkses'ten Çağla Geniş'e yaşadığı süreci anlatan C.D.Y., yöneticilerinin keyfi uygulamaları sonucu intihara sürüklendiğini öne sürdü.

SORUŞTURMA AÇILDI, GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Bölge boş kalacak şekilde görevlendirmeler yapılmasına tepki gösterdiği için geçtiğimiz aylarda hakkında soruşturma başlatıldığını belirten C.D.Y., “Nöbetçi olduğum bir gün bölgeyi boşaltmak üzere ambulansı merkezi bir yere çekmek istediklerinde bölgenin tek ambulansı olduğumuzu, verilen emrin usulsüz olduğunu söylemiştim. Komuta kontrol merkezinin vermiş olduğu göreve itiraz etmiş olmam ve amirin emrine uymamam gerekçesiyle bir soruşturma başlattılar. Soruşturmanın neticesinde aylıktan kesme cezası uygulandı. Mahkemeye gider bir şekilde iptal ettirmeye çalışırım ve işimi yapmaya devam ederim diye düşünürken yönetici kadrosu dirayetimi gördüğü için sesimi kesmek adına bir karar aldı. İsteğim dışında 12 yıldır yaptığım mesleği engelleyecek şekilde beni tasfiye etmeye çalıştılar. Hiç haberim yokken hatta nöbetçiyken, ‘Artık 112 sisteminde değilsin’ diyerek bir hastanenin acil servis birimine sürgün yaptılar. Ben hastane öncesi alanda eğitim almışken, ‘Kesinlikle ambulansta çalıştırılmayacak’ dediler. Bu beni yıktı” dedi.

ÖNEMLİ DERECELER ALDI

C.D.Y., paramediklerin katıldığı en hızlı ve doğru müdahale yarışmalarında önemli dereceler elde etmiş olmasına rağmen görev yeri değiştirilerek mesleğinin elinden alınmasını kabullenemediğini dile getirdi. Hastane öncesi alan eğitimi almış olmasına rağmen hastanede görevlendirilmesine isyan eden C.D.Y., “Bizim normalde hastane öncesi alanda eğitimimiz var. Hastane içerisinde herhangi bir eğitimimiz yok. Elbette orada da yapabileceğim şeyler var; damar yolu, enjeksiyon, pansumanlar gibi. Ama benim asıl eğitimim hastane öncesi alanda hastaya müdahale üzerinedir. Evimden 50 kilometre uzaklıkta bir yere sürüldüm. Hem de kurumum değiştirilerek mesleğimi yapmamı engelleyici bir talimatla bunu sicilime işlediler. Nereye gidersem gideyim 112 sisteminde çalışmamam için sicilime not düşüldü. Komple mesleğimi elimden alıyorlar. Ayrıca ben tanınan, bilinen ve işini iyi yapan bir personelim. Pandemi döneminde artan işlerden asla şikayetçi olmadım. Çünkü bir savaş çıkar ve askerlerin mücadele etmesi gerekir. Pandemi de biz sağlık çalışanlarının savaşı... Sonuçta bu işi yapıyorsan zorluklarına katlanacaksın. Ama yönetim kadrosunun baskısı bizi daha fazla yıpratıyor” ifadelerini kullandı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Yaşadığı mobbing gerekçesiyle geçen hafta ilaç içerek intihar girişiminde bulunan ve erken müdahale ile hayata döndürülen C.D.Y., şunları söyledi: