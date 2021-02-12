114 personel işten atıldı!

12 Şubat 2021 Cuma, 11:12

BOTAŞ bünyesinde yürütülen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) çalışan personelin işten çıkarıldığı öğrenildi.

114 personelden 60’ı ile ikale (karşılıklı olarak anlaşarak iş akdini feshederek, yenileme) sözleşmesi imzalanarak anlaşılırken, geriye kalan personelin bu sözleşmeyi kabul etmemesi üzerine evlerine tebligat gönderilerek işten çıkartıldıkları bildirildi. Bu durumda olup da isminin açıklanmasını istemeyen bir çalışan.

Yapılan açıklamada, “Şimdi 268 personel alımı için ilana çıkıldı. Yandaşlar mı kadroya geçirilecek?” diye sordu. Pandemi döneminde işsiz kaldıklarını ve hiçbir gelirlerinin olmadığını vurgulayan eski çalışan, “İnsafı olan insan bize bunu yapar mı? İnsanların çoluğu çocuğu var, ama bizzat devletin en önemli projelerinden birinde yaklaşık 7 yıldır çalışan insanlar işsiz bırakılıyor” dedi.

İşten çıkartılan çalışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşadıkları bu durumdan haberdar olmadığını düşündüklerini aktararak, şunları söyledi:

“Bir kamu idaresi olan BOTAŞ A.Ş. tarafından direktörlük personeline uygulanan bu ayrımcı tutumdan Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi olmadığına inanıyoruz. BOTAŞ’ın direktörlük personeline yaptığı bu ayrımcı uygulamanın işten çıkarma yasağının uygulandığı olağanüstü bir zamanda yapılması çok düşündürücü.

Bu nedenlerle, BOTAŞ tarafından direktörlük personelinin işten çıkarma uygulamasının sonlandırılmasını ve işten çıkarmada uygulanmakta olan ayrımcı tutumun sona erdirilerek personelin mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz.”

'SÖZLEŞME SÜRESİ DOLDU'

Çalışanlara gönderilen fesih bildirimde ise “TANAP Kamulaştırma Direktörlüğü faaliyetlerinin sonuna gelinmiş olup, direktörlüğün tasfiye işlemleri başlamıştır. Gelinen noktada 29 Ocak 2021 tarihi itibariyle sonlanacağından TANAP Sistemi Arazi Edimi ve Kamulaştırma Hizmetleri Hizmet Alımı Sözleşmesinin ifası amacıyla belirli süreli olarak akdedilmiş iş sözleşmesinin süresinin 29 Ocak itibarıyla sona ereceği bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınız için teşekkür ederiz” denildi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ise BOTAŞ’tan çıkarılan işçilerin sorunlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, pandemi sürecinde istihdam kaybının önlenmesi için işten çıkarmaların yasaklandığını hatırlatarak, "Denetimlerin yetersizliği nedeniyle bu süreçte bile vatandaşlarımız iş kaybı yaşadılar. Bunun en somut örneklerinden birisi de TANAP projesinde yıllardır emek veren BOTAŞ çalışanlarının yaşadıklarıdır" dedi.

Karaduman, işten çıkarmalar yasakken 114 çalışanın işine son verilmesini "Garabet" diye nitelendirerek, "Bu çalışanların emekleri hiçe sayılıyor. Yıllardır emek verilmiş ve bu anlamda tecrübe kazanılmıştır. BOTAŞ'ın bu çalışanların iş akdini sonlandırarak, yeni iş alımı ilanı yayımlaması da asla anlaşılabilir değildir. 7 yıldır sahada emek veren bu insanların emeğinin karşılığı işlerine son vermemek olmamalıdır. Derhal bu yanlıştan geri dönülmelidir" diye konuştu.