12 aylık açık 36 milyar 599 milyon dolar

Cari işlemler hesabı ocakta 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 599 milyon dolar oldu.

AA
11 Mart 2021 Perşembe, 10:06
12 aylık açık 36 milyar 599 milyon dolar
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Cari işlemler hesabı ocakta 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 599 milyon dolar oldu.

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