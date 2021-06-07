12 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan zanlıya 30 yıl hapis cezası
Kayseri'de yeğeni B.U. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan zanlı M.U., 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.
Kayseri'de 12 yaşındaki yeğeni B.U.'yu cinsel istismara maruz bıraktığı için yargılanan 26 yaşındaki amca M.U., 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.
DHA'da yer alan habere göre çocuğa yönelik cinsel istismar, geçen yıl ağustos ayında merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. M.U., katıldığı düğünde yeğeni B.U. adlı kız çocuğunu istismara maruz bıraktı. Çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla amca hakkında, şikayet üzerine "cinsel istismar" suçundan dava açıldı.
Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık M.U., Kahramanmaraş Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, B.U. yer almadı. Suçsuz olduğunu iddia eden M.U. beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, fail M.U.’yu "cinsel istismar" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası M.U., polis ekiplerince kelepçelenerek cezaevine götürüldü.
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