120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:35

Geçen hafta anlaşması yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniş yaptı. Aşılar özel soğutucu tırlarla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.

BAKAN KOCA ANLAŞMAYI DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı bitiminde BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile ortak bir açıklama yaparak Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

TESLİMAT EYLÜL SONUNA KADAR BİTECEK

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Şahin haziran ayını sonuna kadar 30 milyon, eylül ayı sonuna kadar da 90 milyon olmak üzere toplamda 120 milyon doz aşı üreterek Türkiye'ye teslim edeceklerini belirtmişti.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs (Covid-19) aşısı sayısı 28 milyon 313 bin 119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12 milyon 108 bin 89'a yükseldi.