Bu kez Ramazan davulcusu sordu: 128 milyar dolar nerede?
Toplumda geniş kesimlerin ve CHP'nin iktidara yönelttiği '128 milyar dolar nerede?' sorusunu bu kez bir Ramazan davulcusu sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye'nin birçok yerinde astığı ancak "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle toplanan "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişe müdahaleler devam ediyor.
CHP'nin, Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişler, sökülmelerinin ardından mizahi bir boyut kazandı. Afişlerin toplanmasının ardından Kastamonu'nda bir Ramazan davulcusunun manisi gündem oldu.
CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde bir Ramazan davulcusu hazırladığı mani ile '128 milyar dolar nerede?' sorusunu sordu. Erbilgin, paylaşımında, "Ramazan gelmiş şehrime, Bölüşmeli hep birlikte, Sormaktan hiç yorulmayız, #128MilyarDolarNerede" ifadelerini kullandı.
Erbilgin'in paylaşımı şu şekilde:
Ramazan gelmiş şehrime— Hikmet ERBİLGİN (@HikmetErbilgin) April 15, 2021
Bölüşmeli hep birlikte
Sormaktan hiç yorulmayız#128MilyarDolarNerede pic.twitter.com/MBqT3ifqwe
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