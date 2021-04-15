Bu kez Ramazan davulcusu sordu: 128 milyar dolar nerede?

15 Nisan 2021 Perşembe, 23:23

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye'nin birçok yerinde astığı ancak "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle toplanan "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişe müdahaleler devam ediyor.

CHP'nin, Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişler, sökülmelerinin ardından mizahi bir boyut kazandı. Afişlerin toplanmasının ardından Kastamonu'nda bir Ramazan davulcusunun manisi gündem oldu.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde bir Ramazan davulcusu hazırladığı mani ile '128 milyar dolar nerede?' sorusunu sordu. Erbilgin, paylaşımında, "Ramazan gelmiş şehrime, Bölüşmeli hep birlikte, Sormaktan hiç yorulmayız, #128MilyarDolarNerede" ifadelerini kullandı.

Erbilgin'in paylaşımı şu şekilde:

