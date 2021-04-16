CHP'li Antmen: 128 Milyar dolar bu hikayede
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye'deki yoksulluk görüntülerini ve buna karşı iktidar mensuplarının "yoksulluk yok" açıklamalarını içeren bir video paylaştı. Antmen, "Bir tarafta torpilli milyoner çocuklar, diğer tarafta iş bulamadığı için intihar eden gençler. 128 Milyar dolar da bu hikayede..." dedi.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından Türkiye'deki yoksulluk görüntülerini içeren bir video paylaştı.
Videoda bir yandan bir vatandaşın "Bana sahip çık. Suriye'ye, Afgan'a değil. Bana sahip çık. Bu vatana askerlik yaptım ben" sözlerine, borcu yüzünden intihar eden kişilere, semt pazarında çürük meyve toplayan vatandaşlara ait görüntülere yer verilirken; bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye'de evine ekmek götüremeyen diye bir şey var mı" sözlerine, Bakan Selçuk'un "Yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan çıktı" sözlerine, Irak Başbakanı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurulan sofraya, bazı gençlerin zenginlik içeren görüntülerine yer verildi.
CHP'li Antmen videoyu sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin son 19 yılını 2 dakikalık videoda anlattık. Bir tarafta lüks içinde yaşamlar, diğer tarafta yoksulluk ve açlık. Bir tarafta torpilli milyoner çocuklar, diğer tarafta iş bulamadığı için intihar eden gençler. 128 Milyar Dolar da bu hikayede..." sözleriyle paylaştı.
Video Haberler
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
- İranlı mimar kadın, eşi tarafından öldüresiye darbedildi
- Dolu tramvaya binme kavgası kamerada
- Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını meydanlarda dinlettiler
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye telefon
- Fabrikada patlama! Yaralılar var
- Yangına rağmen balık tutmaya devam etti
En Çok Okunan Haberler
- Oruç tutmadığı için linç edilen Pelin Akil'den açıklama
- AKP'li isimden emekli amirallere silahlı tehdit
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Son dakika... ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Emekli amirallere ikinci operasyon