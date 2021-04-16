CHP'li Antmen: 128 Milyar dolar bu hikayede

16 Nisan 2021 Cuma, 12:47

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından Türkiye'deki yoksulluk görüntülerini içeren bir video paylaştı.





Videoda bir yandan bir vatandaşın "Bana sahip çık. Suriye'ye, Afgan'a değil. Bana sahip çık. Bu vatana askerlik yaptım ben" sözlerine, borcu yüzünden intihar eden kişilere, semt pazarında çürük meyve toplayan vatandaşlara ait görüntülere yer verilirken; bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye'de evine ekmek götüremeyen diye bir şey var mı" sözlerine, Bakan Selçuk'un "Yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan çıktı" sözlerine, Irak Başbakanı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurulan sofraya, bazı gençlerin zenginlik içeren görüntülerine yer verildi.

CHP'li Antmen videoyu sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin son 19 yılını 2 dakikalık videoda anlattık. Bir tarafta lüks içinde yaşamlar, diğer tarafta yoksulluk ve açlık. Bir tarafta torpilli milyoner çocuklar, diğer tarafta iş bulamadığı için intihar eden gençler. 128 Milyar Dolar da bu hikayede..." sözleriyle paylaştı.