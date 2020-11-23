13. Gwangju Bienali'nde Türk sanatçı: Gözde İlkin

23 Kasım 2020 Pazartesi, 12:55

Gözde İlkin (Fotoğraf: Elif Tekneci)

Defne Ayas ve Natasha Ginwala’nın sanatsal yönetiminde, 26 Şubat–9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek "Minds Rising, Spirits Tuning" (Bilinçler Yükselir, Ruhlar Birleşirken) başlıklı bienalde, dört farklı mekânda, Güney Kore’den Yeni Zelanda’ya, Etiyopya'dan Brezilya’ya, Lübnan'dan Endonezya’ya toplam 69 sanatçının eserleri sergilenecek.

Dikiş, çizim, ve resmin yanı sıra ses enstalasyonu kullanarak toprak politikasına, kültürel ve politik manzaralara, ve cinsiyet meselelerine atıfta bulunan İlkin, çalışmalarında kullandığı kumaşları kişisel veya kolektif bir belleğin taşıyıcısı olarak sunuyor. İlkin, bu yeni çalışmasında ise yazar Sema Kaygusuz ile iş birliği yaptı.

13. Gwangju Bienali'nin eş küratörlüğünü üstlenen Defne Ayas, Güney Kore’de düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Yapay ve sibernetik zekâ tartışmalarının patladığı bu dönemde, ortak (komünal) aklın da önemi gittikçe arttı; bunun köklerini, şifa teknolojilerinde, anaerkil sistemlerde, animizmde, yerli yaşam dünyalarında, ve anti-sistemik akrabalıklarda görebiliyoruz. Günümüzün siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarının algoritmik rejimlere travmatik geçişini - ki pandemi bunu sadece hızlandırdı-, felsefe, nörobilim, antropoloji, siyaset bilimi, ve sanat gibi disiplinleri bir araya getirerek okumak istedik. Amacımız, toplumsal travmaya aşina Gwangju'da, direniş/muhalefet, şifalanma, ve onarım arasındaki ilişkiyi, sergi ve kamu programlarımız üzerinden sunabilmek."

Eser künye: Gel Git.. Ben, Birkaç Kişi. 2020 (Fotoğraf: Nazlı Erdemirel)

Bienal web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden sunulan kamu programlarını Hong Kong'da yaşayan Özge Ersoy yönetiyor. Sanatçı Zeyno Pekünlü ve sosyolog Doç. Dr. Begüm Özden Fırat da, Ruha Benjamin, Lokman Tsui, Vladan Joler ve Djamila Riberio gibi akademisyenler ile birlikte katılımcılar arasında olacak.

Zeyno Pekünlü ve Begüm Özden Fırat, Gwangju'da 1980'de gerçekleşen sivil ayaklanma ve ardından yaşanan katliamın belgelerine ev sahipliği yapan 18 Mayıs Arşivleri Merkezi'nde araştırmacı olarak görev alan Kwon Do Gyun'un da yer aldığı bir panele katılacak.

Sivil ayaklanmaların ve toplumsal hareketlerin görseller üzerinden nasıl temsil edildiğine dair bir atölye çalışması paneli takip edecek.

Eser künye: Dalgınlık Kayası / Stone of Vacuity 2020 (Fotoğraf: Nazlı Erdemirel)

?13. Gwangju Bienali'nde yer alacak sanatçıların listesi ise şöyle:

?OS, Pacita Abad, Korakrit Arunanondchai, Katarina Barruk, Farid Belkahia, Cecilia Bengolea, Seyni Camara, Quishile Charan & Esha Pillay (aka The Bad Fiji Gyals), Yin-Ju Chen, Ali Cherri, Hyun-taek Cho, Vaginal Davis, Cian Dayrit, Emo de Medeiros, Patricia Domínguez, Theo Eshetu, Gerard Fortuné, John Gerrard, Sonia Gomes, Trajal Harrell, Femke Herregraven, Lynn Hershman Leeson, Tishan Hsu, Gözde Ilkin, Jeon Joonho, Jeong Kwan, Jumaadi, Karrabing Film Collective, Sangdon Kim, Sylbee Kim, Timoteus Anggawan Kusno, Duck-Jun Kwak, Gap-chul Lee, Kangseung Lee, Sangho Lee, Liliane Lijn, Candice Lin, Vivian Lynn, Abu Bakarr Mansaray, Angela Melitopoulos, Ana María Millán, Min Joung-Ki, Ad Minoliti, Kyungwon Moon, Siyabonga Mthembu, nasa4nasa, Pedro Neves Marques, Kira Nova, Fernando Palma Rodríguez, People’s Archive of Rural India – PARI, Rajni Perera, Outi Pieski, Angelo Plessas, Gala Porras-Kim, Ana Prvacki, Judy Radul, Sahej Rahal, Zofia Rydet, Jacolby Satterwhite, Arpita Singh, Tcheu Siong, Chrysanne Stathacos, Alexandra Sukhareva, Shannon Te Ao, Sissel Tolaas, Cecilia Vicuña, Ouattara Watts, Shen Xin, Tuguldur Yondonjamts.

Gwangju Bienali hakkında

Asya'nın ilk ve en prestijli çağdaş sanat bienali olarak kabul edilen Gwangju Bienali siyasi kökenlere sahip. Bienal ilk kez 1995 yılında Güney Kore'nin Gwangju şehrinde gerçekleşti. 1980'de Gwangju Demokratikleşme Hareketi'nin önderliğinde gerçekleşen ve daha sonra diktatörlük rejimi tarafından bastırılan sivil ayaklanmanın ruhunu yaşatmak üzere kurulan Gwangju Bienali çağdaş sanata ve toplum mücadelesine dair küresel bir perspektif sunuyor. Günümüze kadar bienalin küratörlüğünü Okwui Enwezor, Jessica Morgan, Maria Lind, Charles Esche, Hou Hanru, Harald Szeemann, Nancy Adajania, Mami Kataoka ve Sunjung Kim üstlendi. Gwangju Uluslararası bienaller arasında önemli bir yeri bulunan Gwangju Bienali, 2021'de Defne Ayas ve Natasha Ginwala'nın eş küratörlüğünde yapılacak.