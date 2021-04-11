1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı!

11 Nisan 2021 Pazar, 11:19

Son günlerde çıkan veri sızma haberlerinin bir yenisi de Clubhouse’tan geldi. Sesli sohbet uygulaması Clubhouse’ta 1.3 milyon kullanıcının kişisel verilerinin sızdırıldığı öğrenildi.

Cyber News sitesinde yer alan habere göre, kullanıcıların kişisel verileri, bir hacker forum sayfasında paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında kullanıcıların isimleri, sosyal medya profil isimleri ve başka detayların olduğu belirtildi. Sızan verilerin, hackerların kullanıcıları kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık yöntemleriyle hedef almasına neden olabileceği belirtildi.

Clubhouse, 2020 yılında piyasaya çıkan ve davet üzerinden kayıt olunabilen popüler bir sesli mesajlaşma uygulaması olmuştu.



