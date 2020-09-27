13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!

Bayrampaşa'da 13 yaşındaki C.T'ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 28 yaşındaki Nesip A, olay yerinden kaçamadan yakalandı. Şüpheli Nesip A. Bayrampaşa Polis Merkezi’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
27 Eylül 2020 Pazar, 16:18
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
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Olay,  26 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Terazidere Mahallesi Güneş Sokak’taki üst geçidin merdivenlerinin altında meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan çevre kontrolünde şüpheli Nesip.A,  üst geçidin paletlerinin üzerinde 13 yaşındaki C:T'ye cinsel istismarda bulunurken görüldü.

Ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarı verdiği C.T,  polislere “Bana yardım edin. Bu şahıs beni zorla buraya getirdi ve kıyafetlerimi çıkardı. Bana cinsel saldırıda bulundu” ifadelerini kullandı.

Ekipler tarafından olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan saldırgan polis merkezi girişinde, “Ben bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Daha önceden suç kayıtları bulunan Nesip A., Bayrampaşa Polis Merkezi’ndeki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.



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