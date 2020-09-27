13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki C.T'ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 28 yaşındaki Nesip A, olay yerinden kaçamadan yakalandı. Şüpheli Nesip A. Bayrampaşa Polis Merkezi’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, 26 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Terazidere Mahallesi Güneş Sokak’taki üst geçidin merdivenlerinin altında meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan çevre kontrolünde şüpheli Nesip.A, üst geçidin paletlerinin üzerinde 13 yaşındaki C:T'ye cinsel istismarda bulunurken görüldü.
Ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarı verdiği C.T, polislere “Bana yardım edin. Bu şahıs beni zorla buraya getirdi ve kıyafetlerimi çıkardı. Bana cinsel saldırıda bulundu” ifadelerini kullandı.
Ekipler tarafından olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan saldırgan polis merkezi girişinde, “Ben bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.
Daha önceden suç kayıtları bulunan Nesip A., Bayrampaşa Polis Merkezi’ndeki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Sezai'nin saldırısına uğrayan kişiden balta açıklaması
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
Video Haberler
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Gençlerin görüntüleri yayılınca ekipler harekete geçti!
- Azerbaycanlı spiker, ağlayarak müjdeledi
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri böyle yok etti
- Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi
- 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar
- Sahibine kavuşan köpeğin büyük sevinci
- Rezaletin görüntüleri! Kalabalığa bile aldırış etmediler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
- Beşiktaş'ta korku dolu anlar!
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Sezai'nin saldırısına uğrayan kişiden balta açıklaması
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız