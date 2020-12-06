"14 gün işe yaramaz, 28 gün tam kapanma olmalı"
"İstanbul'da vaka biraz düştü ama fark etmiyor. İstanbul'dan her yere seyahat var. Bir yerde azalırken başka şehirde artıyor." diye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Önleme için 2 kuluçka süresi yani 28 gün kapanma gerekiyor." dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 28 gün tam kapanma çağrısı yaptı.
FOX TV’de konuşan Prof. Dr. Ceyhan, "İstanbul'da vaka biraz düştü ama fark etmiyor. İstanbul'dan her yere seyahat var. Bir yerde azalırken başka şehirde artıyor. Nisan, mayıs aylarında. alınması gereken önlemler alınmadı.” değerlendirmesinde bulundu.
"İl Hıfzıssıha kurullarının alacağı önlemlerin anlamı kalmadı, çünkü bütün ülkeye yayıldı. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Hastalığı taşıyanların yüzde 20'lik bölümü süper bulaştırıcı." diyen Ceyhan, "Tam kapanma 28 gün olmalı. 14 gün işe yaramaz. 14 gün bir kuluçka süresidir. Önleme için 2 kuluçka süresi yani 28 gün kapanma gerekiyor. Erken dönemde alınmayan önlemler sonradan alınınca işe yaramadı." ifadesini kullandı.
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