14 köye içme suyu sağlanan barajın yanı başında altın sondajına başlandı: ‘Yeter artık, bir durun!’
TÜMAD Madencilik AŞ Ayvacık’ın 14 köyüne su sağlayan kanyakların üstünde altın madeni sondajına başladı.
TÜMAD Madencilik AŞ’nin altın madeni sondajına başladığı alanın çok yakınında Ayvacık’ın içme suyunu sağlayan Ayvacık Barajı ve Akçin Göleti bulunuyor. Akçin Göleti’nden de çok sayıda köyün tarım alanı sulanıyor. Sondaja tepki gösteren Ekoloji Birliği Eşsözcüsü Süheyla Doğan, “Covid pandemisinin nedeni zaten ormansızlaşma ve yaban hayatına müdahale. Bizi daha ne kadar ormansızlaştıracaksınız? Daha kaç pandemiye sebep olacaksınız? Kuraklık var, susuzluk var, iklim krizi var! Siz bilmiyor musunuz? Size ne var ki, krizlerin yükünü yoksul halk çekiyor ne de olsa. Yeter artık, durun!.. Bir durun!” dedi.
Ekoloji Birliği Eşsözcüsü Süheyla Doğan, TÜMAD Madencilik AŞ’nin Çanakkale Ayvacık’ın yanı sıra Lapseki ve Burhaniye-İvrindi’de de altın madeni sondajı çalışması yaptığını söyledi. Doğan, “Tokat-Erbaa’da Verusa, Taşova’da Uğur Barlık, Niksar’da Eczacıbaşı, Amasya’da Koza Madencilik, Pozitif AŞ ve daha yüzlerce şirkete ruhsat veren bakanlık, bir dön bak yaptığına. Ne yaylalar kalıyor ne meralar ne ormanlar ne su kaynakları. Memleketin yüzde 70’i maden alanı oldu sayenizde” dedi.
HİÇ Mİ İNSAF YOK!
Doğan özetle şöyle konuştu: “Hiç mi insafınız yok! Bu ne para hırsı, bu ne doymazlık, bu ne açgözlülük? Bu firmalara ruhsat veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı! Sana sesleniyorum: Pandemi koşullarında 766 maden alanını ihale ettiniz, her gün yeni alanları ihaleye çıkarıyorsunuz. Her gün yeni ruhsatlar veriyorsunuz! Ayıp artık. Hiç mi vicdanınız yok? Ey Çevre ve Şehircilik Bakanı! Sana da sesleniyorum: Pandemi koşullarında ÇED süreçleri başlatıyorsunuz. Halkın katılımı toplantıları yapıyorsunuz. O kadar itiraz dilekçesi verdiğimiz halde Cengiz Holding’e halkın katılımı toplantısı yaptırmaya kalktınız ve ortalık birbirine girdi! O ortamda acaba kaç kişi Covid kaptı!”
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